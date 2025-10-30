吳宗憲「最漂亮小女兒」難得露臉！Sandy罕曝三姊妹合照 網驚豔：都好美

綜藝天王吳宗憲與妻子張葳葳育有3女1子，長女Sandy（吳姍儒）與小兒子鹿希派（吳睿軒）跟隨父親腳步進入演藝圈，二女兒Vivian與三女兒Olivia則一向低調，鮮少在鏡頭前露面。近日，Sandy罕見在社群媒體上曬出三姊妹同框照，原來是為了幫二妹Vivian慶生，畫面曝光立刻引發熱議。

Sandy於26日在社群貼出多張近照，寫下：「Happiest birthday to you. The Wu sisters reunited.（祝妳生日快樂，吳家姊妹重聚）」開心替二妹慶生。照片中，她穿著白色針織短袖，搭配牛仔褲與大黑框眼鏡，顯得活潑又有朝氣；坐在中間的壽星Vivian頂著短瀏海，氣質溫婉；小妹Olivia則以黑色背心亮相，三姊妹緊靠合照、臉頰相貼，流露親密好感情。

吳家三姊妹聚會並未帶上弟弟鹿希派。（圖片來源：Sandy IG sandywis）

這場溫馨的小聚是姊妹間的私下約會，弟弟鹿希派並未現身。對此，有網友好奇留言：「忘了通知鹿希？還是他去錯地點？」Sandy笑回：「完全沒揪啊，是姊妹的聚會喔！」還不忘幫弟弟宣傳節目：「誰？他在《星二代很忙內》。」

事實上，吳宗憲的四個子女各自在不同領域發展。Sandy和鹿希派投入演藝圈，Vivian則在公司擔任總經理，Olivia從事平面設計。Vivian是姊妹中最早組成家庭的一位，2021年與朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）結婚，隨後Sandy也跟圈外老公結婚生下一男一女，讓如願當外公的吳宗憲開心不已。

Vivian和Olivia向來低調，吳宗憲曾數次誇讚「小女兒最漂亮」，但鮮少對外公開照片。這次Sandy難得曬出三姊妹合照，不僅讓粉絲一飽眼福，也讓外界再次見識到吳家姊妹的高顏值與好感情，網友紛紛驚豔留言「三姊妹都好美」、「連笑容都超像」。

