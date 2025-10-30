吳宗憲「最漂亮小女兒」難得露臉！Sandy罕曝三姊妹合照 網驚豔：都好美
綜藝天王吳宗憲與妻子張葳葳育有3女1子，長女Sandy（吳姍儒）與小兒子鹿希派（吳睿軒）跟隨父親腳步進入演藝圈，二女兒Vivian與三女兒Olivia則一向低調，鮮少在鏡頭前露面。近日，Sandy罕見在社群媒體上曬出三姊妹同框照，原來是為了幫二妹Vivian慶生，畫面曝光立刻引發熱議。
Sandy於26日在社群貼出多張近照，寫下：「Happiest birthday to you. The Wu sisters reunited.（祝妳生日快樂，吳家姊妹重聚）」開心替二妹慶生。照片中，她穿著白色針織短袖，搭配牛仔褲與大黑框眼鏡，顯得活潑又有朝氣；坐在中間的壽星Vivian頂著短瀏海，氣質溫婉；小妹Olivia則以黑色背心亮相，三姊妹緊靠合照、臉頰相貼，流露親密好感情。
這場溫馨的小聚是姊妹間的私下約會，弟弟鹿希派並未現身。對此，有網友好奇留言：「忘了通知鹿希？還是他去錯地點？」Sandy笑回：「完全沒揪啊，是姊妹的聚會喔！」還不忘幫弟弟宣傳節目：「誰？他在《星二代很忙內》。」
事實上，吳宗憲的四個子女各自在不同領域發展。Sandy和鹿希派投入演藝圈，Vivian則在公司擔任總經理，Olivia從事平面設計。Vivian是姊妹中最早組成家庭的一位，2021年與朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）結婚，隨後Sandy也跟圈外老公結婚生下一男一女，讓如願當外公的吳宗憲開心不已。
Vivian和Olivia向來低調，吳宗憲曾數次誇讚「小女兒最漂亮」，但鮮少對外公開照片。這次Sandy難得曬出三姊妹合照，不僅讓粉絲一飽眼福，也讓外界再次見識到吳家姊妹的高顏值與好感情，網友紛紛驚豔留言「三姊妹都好美」、「連笑容都超像」。
延伸閱讀
Sandy為女兒慶1歲生日！母女長一樣「窄臉尖下巴」 溫馨合照曝光：我很榮幸
其他人也在看
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
結婚才10天！ Lulu彩排脫口「我懷孕了」陳漢典樂翻：等很久了
Lulu黃路梓茵、陳漢典本月20日登記結婚，夫妻倆30日攜手出席李國修經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》出席彩排記者會。Lulu現場還被拱練習說「我懷孕了」，陳漢典則甜蜜回覆「早就等很久了」，更脫口「明年二月可能有機會看到孕婦。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
獨家／超大咖歌王公布驚人月收入！變房地產大亨 日賺上班族10倍薪水
81歲的「痛苦歌王」孫情迎來出道60周年，宣布將於11月8、9日舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，台中連唱三場，主辦單位更替他申請「金氏世界紀錄」，成為高齡歌手連唱紀錄的傳奇，接受三立新聞網專訪，也聊到自己過去曾是房產大亨。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
張庭罕曬全家福近照 16歲愛女逆襲變「超模臉」
「戲劇女神」張庭與「台灣第一小生」林瑞陽2010年結婚後，育有一對子女，近年雖淡出演藝圈，轉往上海經營公司，仍不時透過社群分享生活。她28日罕見曬出全家福近照，她與老公的凍齡外貌和孩子們的暴風式成長，引起網友熱烈討論。中時新聞網 ・ 8 小時前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 2 天前
張庭全家福罕見曝光！15歲女兒美貌驚呆眾人
[NOWnews今日新聞]女星張庭和林瑞陽結婚多年，兩人婚後都淡出幕前，專注在家庭和事業中。昨（29）日行事低調的張庭罕見在社群曬出全家福，而她15歲的女兒瞬間成為了眾人的焦點，小麥色的膚色、跟媽媽相...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
飲食清淡、不喝酒罹大腸癌！醫點日常3習慣惹禍：大家常忽略
癌症長年來是國人10大死因榜首，其中大腸癌因為早期沒有明顯徵狀，更容易讓人忽略。有報導就指出，雖然大眾大部分認為大腸癌的原因是飲食，但是有三個日常習慣恐也是養成大腸癌的警鐘，分別是久坐、早餐缺乏膳食纖維、經常憋便。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Sandy被問「好友王子介入粿粿婚姻」 曝「只知美國行1件事」
節目《小姐不熙娣》今（30日）舉辦「加薔版」記者會，歡迎薔薔加入主持行列，主持群Sandy吳姍儒、派翠克、薔薔3人從開場到結束都吵吵鬧鬧，令人期待「加薔版」節目將帶給觀眾更多樂趣。近日范姜彥豐爆料妻子粿粿外遇王子，王子好友Sandy與參加過《我愛黑澀會》的薔薔也被問及此事。鏡報 ・ 11 小時前
阿嬌戒酒1年後驚艷現身！暴瘦回4字頭「少女臉」粉嗨喊：女神回來了
曾被封為「顏值天花板」的香港經典女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌），出道超過20年始終是許多粉絲心中的女神代表。如今44歲的她，雖仍保持凍齡美貌，然而體態一度因健康與代謝問題起伏爆肥，讓外界相當關注。去年她因手部不明顫抖就醫，醫師懷疑與長期飲酒造成肝臟負擔有關，阿嬌也因此下定決心全面戒酒。時隔一年多再度現身公開場合，驚人體態曝光。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
獨家／邱澤寵妻放閃 扛最帥奶爸被讚「神隊友」
邱澤升格當爸爸後簡直判若兩人，儘管面對媒體仍然話不多，但談起兩個多月的兒子會露出幸福洋溢的甜笑，比熱戀還甜蜜，她也被許瑋甯讚是「神隊友」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
何如芸19歲帥兒深邃神顏像「混血王子」！網驚：這基因太強了！
何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因...styletc ・ 18 小時前
獨家》弒母兇手成繼母！他曝父親「新一家三口」來婚禮：很難冷靜
《我們六個》近期在Netflix上映，掀起高度討論，41年前的真實社會事件「李月桂案」也再度成為焦點。劇中原型人物之一的林作逸，就是當年的被害者家屬，身為老師的他，一度和哥哥背負「棄養父親」的罵名。他向《中時新聞網》透露，當年妹妹結婚，還在世的父親曾帶著小三、同父異母的弟弟出席婚禮；父親驟逝後，頭七期間「還有回來探望他家」，為此忍不住坦言「有多恨、就有多愛」的複雜心情，這些不堪的往事都成為他刻骨銘心的痛。中時新聞網 ・ 16 小時前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 15 小時前
薔薔《黑澀會》跟王子0接觸 看粿粿婚外情「爆炸性發言」全場嚇瘋
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿與王子邱勝翊的婚外情，引發軒然大波。過去曾是《我愛黑澀會》的薔薔，30日加入《小姐不熙娣》主持陣容出面受訪，談及此事表示跟王子完全不認識，若自己的另外一半有這樣的行為，她當然是無法接受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
賴慧如看婦產科被認出 急澄清：真的不是懷孕
今年賴慧如才與國標舞名師劉家銘補辦婚禮，不過到婦產科報到並非有好消息，而是做健康檢查，原來是她的泌乳激素過高無法排卵，導致經期很混亂，也擔心有腦下垂腫瘤。已經有一個女兒的她目前沒有做人計畫，希望能先把身體養好，表示要先觀察三個月，再測看看激素有沒有降下來...CTWANT ・ 7 小時前
獨家／邱澤許瑋甯婚禮倒數計時 11月底辦人生大事
邱澤和許瑋甯結婚近4年以來，遲遲未舉行婚禮，日前他坦言「婚禮籌備中」，據悉小倆口早已定好婚期，就在11月底於台北文華東方酒店，也是兩人結婚4週年前夕，目前正倒數計時中。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
涉及基輔地區屠殺兇嫌伏誅! 俄特種警察中校汽車爆炸 當場死亡
[Newtalk新聞] 烏克蘭國防情報局（HUR）證實，一名曾參與 2022 年烏克蘭戰爭罪行的俄軍軍官在俄羅斯境內被炸身亡。據報導， 25 日，一輛由 45 歲的俄羅斯中校維尼阿明・馬熱林（Veniamin Mazherin）駕駛的汽車在俄羅斯克麥羅沃（Kemerovo）地區發生爆炸，馬熱林當場死亡。 烏克蘭情報單位指出，馬熱林隸屬於俄羅斯內務部特種部隊「奧貝列格」（Obereg）分隊，該部隊在 2022 年 2 月至 3 月間於基輔地區犯下多起針對平民的暴行與屠殺行為，還涉及布查屠殺案，被指涉及戰爭罪與種族滅絕。 烏克蘭國防情報局早在 2022 年 4 月便已點名「奧貝列格」部隊成員名單，並表示將採取行動確保這些戰犯「受到正義制裁」。 HUR 最新聲明中指出：「一名曾參與基輔地區屠殺的俄羅斯 OMON 特種警察中校已被消滅。」查看原文更多Newtalk新聞報導中美關係川習會破冰! 川普稱習近平「老朋友」 將與中建立長期良好關係不是川普說甚麼都ok! 美國提出「這要求」 高市早苗悍然拒絕了.....新頭殼 ・ 11 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 17 小時前
楊千霈結束8年婚姻！苦口婆心勸2女兒「勿閃婚」
出道26年的三金典禮紅毯御用主持人楊千霈近日在張景嵐的Podcast節目《好丫》宣傳舞台劇《倒數婚姻》，分享她這幾年面對的愛情婚姻、身體健康等人生重大轉變，如今學會更看淡事情、接受自己面臨的種種挑戰，也仍舊相信愛情抱有期待、懂得愛自己、小孩、家人。中時新聞網 ・ 1 天前
何潤東為拍戲狠瘦6kg 超結實身材全曝光
[NOWnews今日新聞]台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東為此劇在2個月內猛減了6公斤，在劇中展現了結實、小麥色膚色的帥氣外型，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前