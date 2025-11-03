吳宗憲：為宜蘭發聲，人民生計不能等！

國民黨立委吳宗憲偕同縣議員林岳賢一同走訪宜蘭餐飲業，提出訴求。為宜蘭發聲，人民生計不能等！（吳宗憲服務處提供）

國民黨立委吳宗憲於今（三） 日偕同縣議員林岳賢一同走訪宜蘭餐飲業，不只豬農受衝擊，民眾不敢吃豬肉，餐廳訂單直落；以豬肉為主的包子、水餃攤販首當其衝，更牽動所有仰賴豬肉產業鏈的廣大人民！吳宗憲強調「我在宜蘭聽你們的聲音，我會與大家站在一起，持續將宜蘭處境與心聲帶到中央，督促完整補助與長期規劃，用行動負責。」

吳宗憲表示，真相：豬瘟不傳人，請安心。各位鄉親請放心！非洲豬瘟病毒不會傳染人！就算誤食受感染的豬肉也不會生病，按：官方資訊。但現實是，民眾信心不足，導致餐廳生意慘澹。

吳宗憲提出訴求一： 政府須加強宣導「不影響人體」，重建消費者信心！人民求救：攤販與員工生計？大型餐廳或許能調整菜單，但許多仰賴豬肉為主要食材的攤商，正面臨無豬肉可賣或銷量暴跌的雙重困境，隨時可能歇業！訴求二：公布穩定供貨計畫與餐飲紓困，提供受衝擊產業相關救助對策。訴求三：統一收運、明確去化，堆肥、能源化等，加速設置「廚餘處理廠」，降低對焚化爐的依賴，保障產業永續發展。中央更應協助擴充三星有機廢棄物處理場量能。

廚餘怎麼辦？政府不能丟給人民自己想辦法！吳宗憲表示，面對源源不絕的廚餘，宜蘭縣每日產出三十噸熟廚餘，其中十五噸原供養豬場使用，政府不能把問題丟給人民，甚至荒謬地喊「把飯吃完」來敷衍，這不是治理，是企圖轉移焦點！更應有長遠的系統性解方，不能丟給店家與人民承擔。