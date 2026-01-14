吳宗憲一腳一步首站啟程 拋出參選宜蘭縣長第一個系列政見

宜蘭縣長選舉，爭取國民黨提名之一的立委吳宗憲十四日啟動「一腳一步，走出蘭陽新道路」系列行動，首站他戴著斗笠從礁溪鄉出發。（吳宗憲服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣長選舉，爭取國民黨提名之一的立委吳宗憲十四日於礁溪鄉湯圍溝溫泉周邊，與立委黃建賓、立委游顥一同啟動「一腳一步，走出蘭陽新道路」系列行動，同時正式拋出參選宜蘭縣長後的第一個系列政見之一「囝仔我來顧」教育四大政策，以實際行動走入基層，向鄉親報告理念與方向。

吳宗憲表示，宜蘭幅員遼闊，全縣十二鄉鎮、總面積達二千一百四十四平方公里，八十三萬公尺的鄉鎮市道路，都是一代代宜蘭人一步一腳印開墾、建設而來的成果。宜蘭的路，是先人走出來的；未來的路，也必須靠我們親自走、親自聽，才能走得對、走得遠。

廣告 廣告

吳宗憲表示，一腳一步，走出蘭陽新道路的設計理念從吳沙開墾蘭陽平原開始，先人戴著斗笠、牽著春牛，把農業技術帶進宜蘭，造就今日稻米、蔥、蔬菜、水果聞名全台的農業大縣；宜蘭市至今仍保留的「鞭春牛」傳統，正象徵勤奮、踏實與代代相傳的精神。縣政推動亦然，需要延續，也需要前行。

十四日他正式提出參選後的第一個系列政見「囝仔我來顧」教育四大政策。他強調，這些政策不是空想，而是他這段時間在地方實際走動、看見家長辛勞後提出的具體解方；未來也將透過「一腳一步」行動，持續傾聽不同族群、年齡與職業的聲音，把民意轉化為可執行的政策。十五日將於羅東舉辦第二場行動。