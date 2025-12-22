吳宗憲「超扯1句」酸沈伯洋父親！民進黨怒嗆：泯滅人性

政治中心／徐詩詠報導

國民黨立委兼文傳會主委吳宗憲，日前針對綠營批判赴中國宣傳會被「活摘器官」，竟嘲諷「那立委沈伯洋父親的器官還健在嗎」。對此，民進黨發言人吳崢表示，吳宗憲身為國民黨中央一級主管，竟以平民的身體健康甚至器官來惡意嘲諷，簡直是泯滅人性毫無下限。

吳崢認為吳宗憲身為國民黨中央一級主管、不分區立委，竟為護航國民黨立委赴中行徑，企圖轉移焦點，而對其立院同事之直系親屬進行人身攻擊。他進一步批判，拿一個平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，已經是泯滅人性，毫無羞恥心可言。

吳宗憲「超扯1句」酸沈伯洋父親！民進黨怒嗆：泯滅人性毫無下限

吳崢痛斥吳宗憲言論是泯滅人性。（圖／翻攝吳崢臉書）

針對中共器官摘除議題，吳崢認為此情況早已被國際輿論所撻伐，而根據統計今年至十月為止，國人赴中後失聯、遭盤查關押高達178人，未通報黑數可能更高。面對中共劣跡斑斑的惡行，國民黨不顧國人生命健康安全，竟還惡意消費，為中共擦脂抹粉。國民黨繼上次稱普丁不是獨裁者後，再一爭議言論，讓國際社會看笑話，讓國民黨丟臉丟盡。吳崢強調，國民黨近日不斷惡意消費國內重大治安事件，現在更企圖為藍委赴中行程解釋不清，以攻擊國人健康來轉移焦點。他痛斥，對於這樣不斷挑起政治對立與仇恨的政黨，絕不會為台灣主流民意所接受，更將受社會輿論的撻伐制裁。





