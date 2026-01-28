吳宗憲：「農民退休儲金條例」三讀通過 政府多扛、農民少繳

「農民退休儲金條例」修正案三讀通過，吳宗憲表示，此次修法將農民退休儲金的提繳比例，從原本的「農民五成、政府五成」，調整為「農民四成、政府六成」。（吳宗憲服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

立法院二十七日三讀通過「農民退休儲金條例」修正案，長期捍衛農民權益的立法委員、宜蘭縣長參選人吳宗憲表示，此次修法將農民退休儲金的提繳比例，從原本的「農民五成、政府五成」，調整為「農民四成、政府六成」。

吳宗憲強調，每個月存入專戶的總額不變，但「政府幫忙出的比例提高了」，農民自己出的錢變少，未來的退休金一毛都不會少，這是他要給宜蘭鄉親最實在的保障。

他指出，宜蘭務農人口將近五萬人，宜蘭人性格樸實，長年看天吃飯，賺的每一分錢都是血汗錢。深知農民的辛苦，吳宗憲堅持要求政府必須多擔待一點責任，減輕農民每個月存退休金的壓力。

吳宗憲透過數據說明新法的實質效益，若以基本工資二萬九千五百元、提繳三十年進行試算，新制上路後，預估可讓每位農民省下約三十三萬元的支出，讓農民朋友在累積養老金的過程中，手頭能更寬裕。

他說，修法後將填補這塊缺口，只要是實際從事農務、且無其他職業退休金的農民朋友，都可以提繳農退，由政府幫忙一起存退休金。這項措施是為了讓返鄉打拚的年輕人，也能擁有跟一般上班族一樣完善的退休保障。