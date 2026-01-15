吳宗憲、陳美鳳加持！男團竟自嘲「越聽越可憐」吐心聲

吳宗憲特地祝賀「黑旋風」發片成功。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

成軍超過10年，由杜家慶、杜紹穎組成的原住民開心男團「黑旋風」，推出全新創作專輯《Just 杜 it》，發片後話題持續延燒，日前在鹿馬岸南島人文主題餐廳舉辦發表會，綜藝天王吳宗憲特別以影片方式隔空送上祝福，為黑旋風加油打氣，原來《Just 杜 it》的名稱正源自綜藝天王吳宗憲的幽默靈感，他曾笑稱專輯名稱可以叫「杜男兄弟」或「杜過難關」，讓黑旋風自嘲「怎麼越聽越可憐」。

兩人最終結合共同姓氏「杜」，誕生出《Just 杜 it》，象徵一張真正從自己出發、勇敢行動的作品，也呼應他們一路走來的音樂態度，不是準備好了才出發，而是出發了才慢慢準備好。此外，綜藝天后陳美鳳也祝福黑旋風：「流量爆棚圈粉無數，大紅大紫。」原來黑旋風以前曾與陳美鳳多次同台演出，因此有好交情。

《Just 杜 it》是一張關於「開始」的專輯，記錄黑旋風十年來在演藝圈打拼的成長、掙扎與選擇。其中歌曲〈KAMA 父親〉被形容為「寫給爸爸的一封信」，在錄製過程中，杜家慶數度情緒潰堤，一度因落淚而中斷錄音。歌曲開頭特別收錄父親多年前演奏的口琴片段，巧合的是旋律調性與節拍竟與歌曲完全契合，讓他感嘆彷彿一切早已命中注定。

「黑旋風」日前舉辦發片活動。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

新專輯推出後，黑旋風也獲得眾多演藝圈好友紛紛力挺，包括金曲歌王王宏恩、資深演員黃仲崑與兒子黃遠，以及 梁文音 等人齊聚送上祝福。黃遠笑說自己是黑旋風的「好露友」，常常一起露營，杜紹穎也打趣表示，跟黃遠露營非常輕鬆，因為「什麼東西都不用準備」。梁文音則感性分享，與黑旋風相識已超過十年，情誼深厚；王宏恩在一旁補充，梁文音當年正是參加他所擔任評審的選拔比賽出道，而黑旋風又是梁文音的後輩，三組人馬同台，被笑稱是「音樂三代同堂」。

