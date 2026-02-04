吳宗憲200萬紅包是真的！當場秀匯款畫面 「典Lu群組」對話曝光

記者徐珮華／台北報導

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）低調秘戀1年，日前在文華東方酒店舉辦世紀婚禮，身為「媒人」的吳宗憲（憲哥）當天證實早已將200萬元禮金匯入兩人戶頭。今（4）日吳宗憲出席「臭男人」演唱會加場記者會，更當場曬出3人對話紀錄，笑說：「那小錢，怎麼可能拖過隔天？」

吳宗憲（中）出席「臭男人」演唱會加場記者會，分享紅包進度。（圖／記者鄭孟晃攝影）

吳宗憲與「典Lu CP」攜手主持節目《綜藝大熱門》長達12年，曾開玩笑放話兩人若真的結婚，自己將送上200萬元大紅包，兩人婚訊曝光後，紅包動向備受外界關切。對此，吳宗憲今日直接公開群組對話紀錄，畫面中Lulu直接丟出匯款資訊。儘管吳宗憲兒子鹿希派力勸「沒關係，不好啦」，他依舊說到做到火速匯款，作為對新人的新婚祝福。

吳宗憲公開「Lu管宗」群組對話紀錄。（圖／記者鄭孟晃攝影）

吳宗憲也爆料，3人群組名稱原本叫作「典Lu宗」，如今已改成「Lu管宗」，「漢典現在是Lulu在管，我是宗。」被問及兩人有無分享「Lu管」進度，以及他是否傳授生子秘訣，吳宗憲笑回：「不用，年輕人花招比較多，讓他們自己去研發，左右鄰居應該經常聽到一些慘叫聲。」

