吳宗憲2026開唱 自嘲臭男人

時隔7年，「本土天王」吳宗憲宣布將於明年3月29日在台北國際會議中心舉辦「2026臭男人 巡迴演唱會」。吳宗憲預告會盡全力演出，保證內容精采帶給大家開心，「現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈扎根，我始終都保持感恩的心情，非常謝謝歌迷與所有看我節目的觀眾。」

吳宗憲曾奪下金曲獎最佳方言男演唱人，擁有包含〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉、〈真心換絕情〉、〈三暝三日〉等經典歌曲。這回再以歌手身分開唱，除了帶來一連串經典好歌外，也邀好友康康擔任嘉賓，可預見將是一場又好聽又好笑的演唱會。

他透露這次演唱會名為「臭男人」，是因為「臭」這個字拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月、也調侃自己。日前減少主持工作的吳宗憲也提到現在時間運用更自由，除了把自己的副業經營好，更多時間就是投入演唱會，「現在就是把每一場當最後一場辦，用更珍惜與感恩的心唱出所有歌迷最愛聽的歌。」

把歌迷當衣食父母

提到日前歌手王ADEN演唱到一半有學生上台共舞，他當場擺臭臉蹲在舞台旁，讓吳宗憲跨年演唱遭機車闖入一事再躍新聞版面，吳宗憲說：「觀眾跟歌迷就是衣食父母。對於熱情的觀眾跟歌迷，要把他們當成是我們在舞台上的好幫手。對於太過熱情的人，安全下我會盡量配合，心中有感恩，就不要太介意突如其來的驚喜。」