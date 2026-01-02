吳宗憲3月開唱！官方曝「神秘剪影」 網瘋猜是大咖歌后

吳宗憲將於三月舉辦睽違近八年的大型個人演唱會。（圖／容易文創提供）





綜藝天王吳宗憲正式宣布將於今年3月29日登上台北國際會議中心，舉辦睽違近八年的大型個人演唱會，消息一出立刻引爆粉絲暴動，直呼：「終於等到憲哥回家開唱！」除了康康以外，如今再宣布將有另名女嘉賓的剪影。

吳宗憲臭男人演唱會將有神秘嘉賓。（圖／東西文娛_星樂全球提供）

吳宗憲唱紅許多經典歌，包含〈是不是這樣的夜晚你才會這樣想起我〉、〈真心換絕情〉、〈你比從前快樂〉到〈屋頂〉，多年未在台北舉辦售票演唱會，讓這次回歸更顯珍貴。他也笑說：「這次不只唱歌，還要把大家的青春一起唱回來。」

不只是青春BGM再度回歸，2026年第一天官方竟釋出神秘嘉賓圖，掀起網友瘋猜可能是「温嵐」。而吳宗憲目前公布將邀請好搭檔康康擔任嘉賓，綜藝火花加上音樂實力，可想而知勢必笑聲與掌聲齊飛。主辦單位也表示，演出內容將融合音樂、段子與驚喜橋段，打造只屬於吳宗憲的「臭男人宇宙」。



