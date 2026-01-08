吳宗憲4千萬投資爆停業！老唐牛肉麵驚傳收攤真相曝光

位於台南火車站附近、飄香超過50年的老唐牛肉麵，2023年原本將歇業的消息傳出後，吳宗憲因不捨求學時期的美好滋味消失，決定豪擲4千萬買下店面與配方。2024年4月完成翻修後，正式交由兒子鹿希派接手經營，開幕初期曾掀起排隊熱潮，營運狀況逐漸步上軌道。

然而，近日有眼尖網友發現，老唐牛肉麵的Google商家資訊突然顯示「暫停營業」，消息一出立即引發各界討論，外界紛紛猜測是否經營出現問題。

面對外界質疑，吳宗憲今日受訪時輕鬆回應，強調生意狀況良好，去年盈利表現可觀，絕對不可能停業。他表示目前只是進行內部裝修，預計過幾天就會完成，請大家不用擔心。

鹿希派也透過社群平台發布正式聲明，感謝各界關心並強調：「我們沒有倒閉！」他說明，為提供更優質的用餐環境與服務品質，台南店目前正緊鑼密鼓進行內部整修工程。

根據鹿希派經紀人透露，老唐牛肉麵預計將於今年3月重新開幕，屆時將推出極具誠意的優惠活動回饋老顧客。在正式開業前，將優先恢復外送及外帶服務，盡快滿足消費者需求。經紀人補充說明，台南老唐牛肉麵具有半個古蹟的特殊地位，此次整修旨在完善所有硬體環境，調整經營步調，為顧客帶來更優質的用餐體驗。

鹿希派在聲明中特別感謝一路支持的顧客，並預告2月份將以全新面貌繼續服務台南鄉親，開幕期間準備了驚喜優惠，希望大家敬請期待。

