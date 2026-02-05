吳家後戰國時代1》最美董娘彭雪芬加碼護盤 備戰台新新光金明年改選

有最美董娘之稱的台新新光金董娘彭雪芬，在台新新光金合併案扮演活棋要角，護夫不遺餘力的她，近期也進場加碼再買台新新光金股票，力挺夫婿、新光吳家老三吳東亮，由於台新新光金明年將改選董事，市場普遍認為，彭雪芬加碼持股一方面展現護盤決心，另一方面也替明年改選備戰，「雖然合併案只差最後一哩路，但老大（新光金創辦人吳東進）派近來動作頻頻，有意重返明年台新新光金董事會。」吳家親友無奈說。

元月中，台新新光金合併後首度舉行旺年會，也就是俗稱的尾牙，現場不僅席開超過1800桌，台新新光金董座吳東亮還找來動力火車、台新戰神啦啦隊Taishin Wonders、味全龍啦啦隊小龍女炒熱氣氛，更大手筆祭出2500萬元摸彩總獎金，面對即將迎來的金馬年，吳東亮當場期許：「金馬年能展現龍馬精神，讓合併成效一馬當先。」

事實上，吳東亮這話其來有自，本報調查，去（2025）年才完成合併的台新新光金，旗下子公司投信、壽險已陸續合併，證券、銀行也力拼在今年底前合併，台新新光金旗下子公司會趕在今年底前完成合併，就是為減少明年台新新光金董事會改選變數，「明年董事會將全面改選董事，目前台新新光金共7席董事，若老大派明年只要成功拿下1席董事，對老三（吳東亮）來說，都猶如芒刺在背。」吳家親友指出。

彭雪芬代夫出征 掌投資公司

吳家親友進一步表示，由於台新金、新光金上層持股公司交錯複雜，主要控股公司新勝、台灣新實、允德、永光、王田毛紡等雖都掌握在吳東亮手中，由董娘彭雪芬擔任家族控股公司董座，「但老大透過新光醫院、個人持股，再加上老大積極拉攏老四（新纖、新光三越董座吳東昇），兩派人馬持股勢均力敵，雖然老三有主場優勢，但老大持股實力不亞於老三，勢必會對老三造成一定壓力。」吳家親友分析。

本報調查，力挺老公不遺餘力的彭雪芬，除了擔任家族投資公司新盟主，「彭雪芬也積極在市場買股，去年11月才買進730張台新新光金股票，12月又買進470張，總計已買進1200張自家股票，若以月均價20元計算，總計砸下2400萬元。」一名券商透露。

新纖賣股3900張 持股仍逾25萬張

據券商統計，自台新新光金合併後，過去半年來，「整體市場籌碼面站在買方，光是近半年，群益金鼎就買進超過78萬張，相當驚人，彭雪芬這次進場一方面可解讀是力挺自家股票、護盤，另一方面關鍵應該也是為備戰明年董事改選，目前彭雪芬個人持股台新新光金已超過1.5萬張。」券商高層分析。

不過，原先新光金大股東由老四掌控的新纖卻在上月賣出超過3900張台新新光金，但目前持股仍超過25萬張，「新纖賣股應該是在高檔獲利了結，趁今年低檔時再補進持股。」該名券商高層指出。

救夫有功 奠定家族地位

這也不是彭雪芬首度出面力挺自家夫婿，早在2019年，彭雪芬就代夫出征，一口氣拿下新勝、王田毛紡、永光、允德4家公司董座，替台新金、新光金合併邁出第一步，更早之前，彭雪芬在吳東亮遭胡關寶集團綁架時，親自帶1億元現金付贖，成功搶救丈夫，奠定她在新光吳家地位。

彭雪芬是國內知名電影明星，她17歲時拍廣告出道，由於形象甜美清秀，拍攝《拒絕聯考的小子》、《大輪迴》、《不妥協的一代》、《年輕人的心聲》等知名電影，因而家喻戶曉，卻在演藝事業如日中天時息影和吳東亮閃婚。

由彭雪芬夫婿吳東亮執掌的台新新光金，去年7月底才完成合併，最早在2002年時，吳東進、吳東亮兄弟首度談合併最終破局，當時吳東進即留下「兄弟登山，各自努力」名言。

時隔23年後，新光吳家才終於完成合併大業，去年台新新光金全年獲利373.6億元，每股賺1.91元，創歷史新高，並一舉成為國內第四大金控，總資產達8.68兆元。台新新光金旗下投信、人壽子公司已陸續完成合併，證券與期貨也已獲得金管會合准，預定4月合併，至於銀行，總經理林維俊說，由於系統對接複雜，希望能趕在今年底前完成。

隨著台新新光金逐步完成子公司合併，成為吳家新一代掌門人的吳東亮，要如何讓台新新光金繳出一張亮麗成績單，在家族間運籌帷幄，將考驗吳東亮智慧。