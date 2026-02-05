吳家後戰國時代2》吳昕豪接台新銀副董 接班路明確

元月底，台新新光金公告，被視為董座吳東亮準接班人的吳昕豪，繼進入台新銀行董事會後，正式接掌台新銀副董事長一職，市場普遍視為，吳昕豪離接班之路更進一步，「亮董今年都75歲了，勢必得考量Patrick（吳昕豪）整體接班布局，Patrick現在接任銀行副董，也有助他未來的接班之路更順暢。」吳家老臣對本報說。

今年40歲的吳昕豪，是新光吳家老三、台新新光金吳東亮的次子，吳東亮和太太彭雪芬育有2子，長子吳昕威對金融沒興趣，「Peter（吳昕威）遺傳老媽彭雪芬的藝術細胞，選擇投入時尚產業，在法國自創品牌，近年也在台灣的百貨新光三越信義新天地、新光三越DIAMOND TOWERS設立專櫃。」吳家親友對本報說。

奉父命返台 防重演寶佳插旗

相比之下，扛起台新新光金偌大家業責任的吳昕豪，2019年就返台進入合併前的台新金歷練，隔年，吳昕豪正式進入台新銀、台新證董事會，「Patrick很有禮貌，話不多，傾聽的時間比較多。他對長輩、專業經理人也都很尊重。」台新金內部觀察。

「Patrick原本在一家由他和好友創辦的日本投資不動產私募基金王朝控股工作，後來奉父命回台灣，準備接班，由於過去曾在花旗銀行、南山人壽的財務、投資部門工作，對金融業還算熟悉，回台後，Patrick就跟在吳家老臣吳統雄、總經理林維俊身邊學習。」吳家親友說。

吳昕豪當初會奉父命回台灣的關鍵因素，就是神祕地王寶佳機構董事長林陳海有意進入台新金董事會，進一步取得台新金。當時，林陳海會看上台新金的關鍵因素之一，就是吳家第三代對接班興致不高，「經歷寶佳一役之後，亮董（吳東亮）擔憂舊事重演，立刻把Patrick從日本召回。」吳家親友說。

吳昕豪早早就進入台新銀、台新證董事會歷練，相比其他金控接班人先在各部門歷練，吳昕豪反而直入董事會，「老三（吳東亮）過去也是從董事會開始學習，吳火獅還在時，老三結束美國學業返台後，就在台北企銀、中華開發、一銀、華銀等銀行擔任董事，還曾替吳火獅出席過兆豐銀前身中國國際商銀的董事會。」吳家親友說。

曾是籃球校隊 吳東亮夫婦親自加油

吳昕豪除了在台新銀、台新證董事會歷任，還親自打造台北台新戰神籃球隊，「Patrick愛打籃球，過去求學時，還曾參加校隊，赴海外比賽，當時，亮董夫婦還不遠千里親自去幫Patrick加油打氣。」親近吳東亮人士說。

除了打造台北台新戰神籃球隊，前年他接任台新人壽副董事長，替台新金、新光金合併暖身，「畢竟，台新新光金旗下子公司陸續合併，是最快學習的時候，而且壽險未來會占台新新光金整體逾半版圖，學習壽險是必要之路。」吳家老臣解釋。

今年初，台新人壽、新光人壽合併前，新壽董事長魏寶生率團赴歐參訪，吳昕豪也全程跟著，就是為讓吳昕豪更了解未來壽險整併和接軌布局，也被視為是吳昕豪的歷練之旅。

情定胡亦蓮 青梅竹馬感情佳

離正式接班再進一步的的吳昕豪，10年多前和生華生物科技董事長、前開發金總經理胡定吾的掌上明珠胡亦蓮完婚，兩人是青梅竹馬、交往多年，胡亦蓮當年還在媽媽郭惠文肚子裡時，彭雪芬就說若是女生要認為乾女兒，也因此，胡亦蓮從小備受彭雪芬疼愛，胡定吾也對女婿吳昕豪頗為肯定，大讚他個性活潑開朗。

隨著吳昕豪接掌台新銀副董事長，吳昕豪的接班路徑更為明顯，新光吳家第三代也早已陸續就接班位置，老二吳東賢的兒子吳昕紘、吳昕恩，分掌新光產險和新紡；老四吳東昇的兒子吳昕杰，也已接手友輝光電。

過去老大吳東進的女兒吳欣盈、吳欣儒，分別掌管新光人壽、新光銀行，隨著台新新光金合併，明年台新新光金改選董事，未來要如何安排吳家第三代位置，恐怕也會讓吳家第二代傷透腦筋。