吳寶春攜手米其林台菜推出聯名麻油雞麵包
[NOWnews今日新聞] 世界冠軍麵包師吳寶春攜手榮獲米其林肯定的膳馨台菜餐廳，選用台酒紅標料理米酒作為風味核心，推出春節限定聯名「麻油雞麵包」，把傳統料理轉化為可分享的年節記憶，讓台灣人冬天最熟悉的麻油雞，以另一種形式登場。
對許多台灣人而言，麻油雞早已超越一道料理，成為餐桌上的熟悉氣味與生活記憶。膳馨今年春節以「麻油雞的味型，就是台灣人的細胞記憶」為概念，攜手吳寶春與台酒，將經典年菜以麵包形式延伸，讓台味以更輕巧的方式被帶著走、被分享出去。
這款剛出爐的聯名麻油雞麵包，今(12) 日於吳寶春台中區門市及劇院門市、高鐵門市等同步限量開賣。同日，膳馨民間創作料理的創始店及市政店，也加碼推出「台味分享禮遇」回饋顧客：凡至膳馨門店消費單筆滿額，並完成指定社群分享，即可獲得「世界級限量麵包」乙個（每日數量有限，送完為止）。
膳馨表示，「台味分享禮遇」指定分享方式為，公開貼文或限時動態擇一，內容需含指定關鍵字與標註（tag、hashtag），並於現場出示分享畫面核對。活動期間每組顧客每日限領一次。
膳馨創辦人鄭乃綱表示，麻油雞呈現的麻油薑香，是台菜中極具代表性的風味之一，這樣的味道不只是味覺經驗，也是許多台灣人從小到大在家庭餐桌上反覆累積的生活記憶。他有感而發「只要麻油、薑與米酒的比例與火候對了，那個味道一入口，就會讓人想起家的感覺。」
此次聯名中，麻油雞內餡由膳馨團隊親自負責風味設定與製作，從油脂比例、鹹度到香氣層次，皆由主廚手工掌控，確保熟悉的台式麻油雞風味被完整保留。其中關鍵酒香，則選用多數台灣家庭料理常用的台酒紅標料理米酒，讓整體風味更溫潤，也更貼近記憶中的年菜滋味。
在麵包體設計上，吳寶春團隊以世界冠軍烘焙工藝為基礎，特別開發適合承載高油脂、高香氣內餡的鹼水麵包體，反覆測試包餡比例與烘焙方式，讓料理香氣在烘烤後依然完整、不被掩蓋，呈現料理與麵包之間的平衡。
鄭乃綱也指出，這次合作不只是商品開發，更是一種台灣味道的轉譯實驗，期盼能證明，台菜的風味不只存在於餐桌，也能以不同形式被保存與分享。即使是一顆麵包，只要風味邏輯正確，依然能讓人一吃就想起家。」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
年假賞花走春趣 田中窯蜀葵花海萬紫千紅喜迎客
台中市十大伴手禮首獎頒獎 陳學聖大推：年節送禮首選
「小鮮肉直賣網」丹麥取經 借鏡國際經驗為食安把關
其他人也在看
共諜案滯台1420多天⋯向心妻「想出書」討跟監照被拒 狀告調查局卻因國籍問題輸了
曾在 2020 年總統大選前夕捲入共諜案的港籍向心、龔青夫婦，在經歷長達四年的司法訴訟後，最終獲判無罪確定。龔青事後欲向法務部調查局申請當初遭跟監、拍照的相關資訊，準備用於出版回憶錄，卻遭調查局拒絕。龔青不服提起行政訴訟，高等行政訴訟庭昨（12）日做出判決，認定龔青具「香港居民」身分，不符合《政府資訊公開法》規定的申請資格，判決龔青敗訴。
蘋果新聞遭控偏好左派媒體 聯邦貿易委員會表達關切
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國聯邦貿易委員會（FTC）主席佛格森今天表示，針對有關蘋果新聞（Apple News）推廣左翼媒體新聞並打壓保守派刊物內容的指控，已向蘋果公司表達關切。
咳了快一個月！5月大男嬰確診百日咳 已接種兩劑疫苗
疾管署今（12）日公布今年首例百日咳確定病例，為北部5個月大男嬰，已按時程接種2劑百日咳疫苗，於今年1月23日起出現咳嗽、喘鳴音、流鼻水及鼻塞症狀，持續就醫但症狀未改善，並出現陣發性咳嗽、呼吸喘等情形，後至醫院就醫，經採檢通報，於2月10日確診為百日咳，目前個案症狀已改善。家庭接觸者4人，其中2名出現疑似症狀，均已安排採檢及評估預防性投藥，將持續健康監測至3月4日止。
今年首例！8月嬰越南探親返台發麻疹 多達400人遭列管追蹤
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今年首例境外移入麻疹！疾管署今（12）日公布，北部一名8個月大本國籍男嬰，還沒有達麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種年齡，去年與家人至越南探親，今年1月底返台，2月上旬陸續出現發燒、咳嗽等症狀多次就醫，2月6日因出疹再次至醫院急診並收治住院，經通報採檢後確診為麻疹。目前已掌握接觸者400人，預計監測至2月2...
過年賀歲強檔多！ 柯震東 王淨扮醜吸眼球
今年過年賀歲強檔多！導演九把刀執導的賀歲片「功夫」，找來柯震東再度飾演高中生，他說 再多武打戲，都沒有比跟王淨的純愛戲碼還難拍，為了揣摩角色，還把自己變得更笨一些，過年強檔電影多，功夫能不能脫穎而出，讓團隊們很期待。 #過年賀歲#九把刀#功夫#柯震東#王淨
北市警銀聯防114年阻詐逾26億 蔣萬安頒獎表揚
（中央社記者黃麗芸台北12日電）北市警銀合作於去年成功攔阻詐騙案共2525件、阻詐金額達新台幣26.5億餘元，居六都之冠。台北市長蔣萬安今天特別頒發感謝狀表揚多家金融機構，並核發攔阻獎金逾198萬元。
籲朝野一致對外 卓榮泰：國家正處最好的發展趨勢與條件
卓榮泰指出，去（2025）年一整年在國人共同努力下，締造8.63%經濟成長率，讓全世界再次更重視臺灣；昨（11）日股市以3萬3,605點封關，更是史上最高，人均GDP也達到3萬9,477美元。此外，台積公司繼續在國內擴建增廠，也在全球進行布局；世界主要大廠包括輝達、美光也一直加碼...
1月稅收創歷年同月新高 證交稅年增1.7倍
[NOWnews今日新聞]財政部今（11）日公布今（115）年1月全國稅收實徵2644億元，創下歷年同月新高，年增450億元，年成長20.5%，主要因農曆春節落點不同及股市交易熱絡影響，其中象徵股市動...
還賭！天九牌賭場藏南方澳鐵皮屋 5人遭逮
還賭！天九牌賭場藏南方澳鐵皮屋 5人遭逮
不只是假檢警！詐團「聲音」演一齣戲 逼真引上勾
不只是假檢警！詐團「聲音」演一齣戲 逼真引上勾
日夜溫差10度以上 ！3縣市低溫特報 除夕變天「降雨熱區」曝
氣象署於今（12）日16時23分發布低溫特報，提醒明晨新竹、苗栗及南投局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週末期間，全台陽光普照，中午高溫預計達26至29度，體感溫暖偏熱，但夜間及清晨仍偏涼，日夜溫差大，可能超過10度。
點亮少年光明燈! 翁章梁:他們需要被相信的機會
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義縣警局已經推動兩年的，拉他一把，點亮少年光明燈方案，日前舉辦感恩回饋活動，縣長翁章梁特別感謝14位協助少年就業的業者，同時致贈禮品給參與計畫的25名少年，翁章梁說走偏少年很多只是需要一個被相信、被接納的機會，透過相關單位攜手合作，就能幫助孩子走入正軌，也為社會注入更多正向力量。
這不是右轉道！後車硬要轉 駕駛還下車嗆
這不是右轉道！後車硬要轉 駕駛還下車嗆
阻詐有功 蔣萬安表揚金融機構人員 (圖)
台北市長蔣萬安（左）、台北市警察局長林炎田（右）12日頒發感謝狀表揚多家金融機構積極協助攔阻詐騙，其中台灣銀行大安分行行員（中）單筆攔阻金額達新台幣1300萬元，為民國114年11至12月當期單筆最高金額案例。
這間尾牙也太狂！田馥甄仙氣現身 許光漢低調露半臉
（記者許皓庭／綜合報導）何樂音樂於昨（11）日晚間盛大舉辦年終尾牙，今年宴會主題定調為「JUMP」，現場星光熠 […]
從飛輪到雙饋線 彰基與台電打造春節「不斷電」醫療防線
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節即將到來，今年連續假期長達九天，醫療院所的供電穩定性成為外界關注焦
「越獄狂魔」徐開喜出庭被逮 詹江村爆交手內幕：就是那時罹胃潰瘍
現年已高齡76歲的「越獄狂魔」徐開喜，昨（11）日前往高等法院出庭作證時，被發現另涉毒品案遭通緝，目前已被送進台中勒戒所。對此，國民黨桃園市議員詹江村透露，徐開喜當年被關押在岩灣監獄時，是自己的文書傳令，當時自己更因擔憂徐脫逃而患上胃潰瘍。
林安可春訓驚傳「背部不適」 總教練：為保他WBC出賽會慎重調整
備戰2026年世界棒球經典賽，中華隊重砲球員傳出傷情隱憂！今年轉戰日職西武獅隊的強打林安可，近日在基地春訓時因背部緊繃不適，連續幾天未能完成全隊訓練。西武獅隊的總教練展現高度體恤，強調為了保護林安可代
情人節、春節接力！ 台北花市108小時不打烊
周六就是情人節了！更遇上農曆春節假期，台北花市從12號開始，一連108個小時都不打烊，一路持續到除夕當天，來迎接買花人潮。其中情人節最夯的玫瑰花，小朵平均一束四五百元，大朵、進口玫瑰則是1千元上下，業者指出，依貨量而定，越接近情人節可能越貴。至於過年很受歡迎的百合和菊花，價格相對穩定。 #情人節#春節#台北花市#不打烊
鄭凱文春訓前腳踝受傷 兄弟球團估5月復健賽
（中央社記者蘇志畬台北12日電）中華職棒中信兄弟隊37歲投手鄭凱文傳出腳踝韌帶受傷伴隨輕微骨裂，兄弟球團今日表示，全力協助復健與治療，評估5月份能夠參與復健賽。