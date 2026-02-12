吳寶春攜手米其林台菜推出聯名麻油雞麵包

▲台菜麻油雞的風味，不只存在於餐桌，也能以麵包形式被保存與分享。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 世界冠軍麵包師吳寶春攜手榮獲米其林肯定的膳馨台菜餐廳，選用台酒紅標料理米酒作為風味核心，推出春節限定聯名「麻油雞麵包」，把傳統料理轉化為可分享的年節記憶，讓台灣人冬天最熟悉的麻油雞，以另一種形式登場。

對許多台灣人而言，麻油雞早已超越一道料理，成為餐桌上的熟悉氣味與生活記憶。膳馨今年春節以「麻油雞的味型，就是台灣人的細胞記憶」為概念，攜手吳寶春與台酒，將經典年菜以麵包形式延伸，讓台味以更輕巧的方式被帶著走、被分享出去。

▲膳馨攜手吳寶春與台酒，將經典年菜麻油雞，以麵包形式延伸，讓台味以更輕巧方式被分享。（圖／業者提供）

這款剛出爐的聯名麻油雞麵包，今(12) 日於吳寶春台中區門市及劇院門市、高鐵門市等同步限量開賣。同日，膳馨民間創作料理的創始店及市政店，也加碼推出「台味分享禮遇」回饋顧客：凡至膳馨門店消費單筆滿額，並完成指定社群分享，即可獲得「世界級限量麵包」乙個（每日數量有限，送完為止）。

膳馨表示，「台味分享禮遇」指定分享方式為，公開貼文或限時動態擇一，內容需含指定關鍵字與標註（tag、hashtag），並於現場出示分享畫面核對。活動期間每組顧客每日限領一次。

▲吳寶春特別開發適合承載高油脂、高香氣內餡的鹼水麵包體，讓料理香氣在烘烤後依然保存完整、不被掩蓋，（圖／業者提供）

膳馨創辦人鄭乃綱表示，麻油雞呈現的麻油薑香，是台菜中極具代表性的風味之一，這樣的味道不只是味覺經驗，也是許多台灣人從小到大在家庭餐桌上反覆累積的生活記憶。他有感而發「只要麻油、薑與米酒的比例與火候對了，那個味道一入口，就會讓人想起家的感覺。」

此次聯名中，麻油雞內餡由膳馨團隊親自負責風味設定與製作，從油脂比例、鹹度到香氣層次，皆由主廚手工掌控，確保熟悉的台式麻油雞風味被完整保留。其中關鍵酒香，則選用多數台灣家庭料理常用的台酒紅標料理米酒，讓整體風味更溫潤，也更貼近記憶中的年菜滋味。

在麵包體設計上，吳寶春團隊以世界冠軍烘焙工藝為基礎，特別開發適合承載高油脂、高香氣內餡的鹼水麵包體，反覆測試包餡比例與烘焙方式，讓料理香氣在烘烤後依然完整、不被掩蓋，呈現料理與麵包之間的平衡。

鄭乃綱也指出，這次合作不只是商品開發，更是一種台灣味道的轉譯實驗，期盼能證明，台菜的風味不只存在於餐桌，也能以不同形式被保存與分享。即使是一顆麵包，只要風味邏輯正確，依然能讓人一吃就想起家。」

