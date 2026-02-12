吳寶春攜手膳馨推麻油雞麵包 2月12日限量上市開賣

▲世界冠軍麵包師吳寶春攜手榮獲米其林肯定的台菜餐廳 膳馨民間創作料理，並選用台酒紅標料理米酒作為風味核心，共同推出春節限定「聯名麻油雞麵包」。（圖／膳馨餐飲集團提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】台灣人冬天最熟悉的麻油雞，這次以另一種形式登場。世界冠軍麵包師吳寶春攜手榮獲米其林肯定的台菜餐廳膳馨民間創作料理，並選用台酒紅標料理米酒作為風味核心，共同推出春節限定「聯名麻油雞麵包」，把家的料理轉化為可被分享的年節記憶。

對許多台灣人而言，麻油雞早已超越一道料理，更像是年節餐桌上的熟悉氣味與生活記憶。膳馨今年春節以「麻油雞的味型，就是台灣人的細胞記憶」為概念，攜手吳寶春與台酒，將經典年菜以麵包形式延伸，也讓台味以更輕巧的方式被帶著走、被分享出去。

2/12 同步上市 吳寶春門市限量開賣、膳馨啟動「台味分享禮遇」回饋贈禮

「聯名麻油雞麵包」將於 2 月 12 日正式登場，吳寶春台中區門市（劇院門市、高鐵門市）同步限量上市開賣；同日起，膳馨民間創作料理（創始店、市政店）也加碼推出「台味分享禮遇」回饋顧客：凡至膳馨門店消費單筆滿額，並完成指定社群分享，即可獲得「世界級限量麵包」乙個（每日數量有限，送完為止）。「台味分享禮遇」指定分享方式為 公開貼文／限時動態擇一，內容需含指定關鍵字與標註（tag、hashtag），並於現場出示分享畫面核對。活動期間每組顧客每日限領一次。

膳馨創辦人 鄭乃綱表示，麻油雞呈現的麻油薑香，是台菜中極具代表性的風味之一，這樣的味道不只是味覺經驗，而是許多台灣人從小到大在家庭餐桌上反覆累積的生活記憶。「只要麻油、薑與米酒的比例與火候對了，那個味道一入口，就會讓人想起家的感覺。」

此次聯名中，麻油雞內餡由膳馨團隊親自負責風味設定與製作，從油脂比例、鹹度到香氣層次皆由主廚手工掌控，確保熟悉的台式麻油雞風味被完整保留；其中關鍵酒香，則選用多數台灣家庭料理常用的 台酒紅標料理米酒，讓整體風味更溫潤，也更貼近記憶中的年菜滋味。

在麵包體設計上，吳寶春團隊以世界冠軍烘焙工藝為基礎，特別開發適合承載高油脂、高香氣內餡的鹼水麵包體，反覆測試包餡比例與烘焙方式，讓料理香氣在烘烤後依然完整、不被掩蓋，呈現料理與麵包之間的平衡。

鄭乃綱也指出，這次合作不只是商品開發，更是一種台灣味道的轉譯實驗。「我們希望證明，台菜的風味不只存在於餐桌，也能以不同形式被保存與分享。即使是一顆麵包，只要風味邏輯正確，依然能讓人一吃就想起家。」