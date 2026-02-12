吳寶春攜手膳馨推麻油雞麵包 2月12日限量上市開賣
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】台灣人冬天最熟悉的麻油雞，這次以另一種形式登場。世界冠軍麵包師吳寶春攜手榮獲米其林肯定的台菜餐廳膳馨民間創作料理，並選用台酒紅標料理米酒作為風味核心，共同推出春節限定「聯名麻油雞麵包」，把家的料理轉化為可被分享的年節記憶。
▲世界冠軍麵包師吳寶春攜手榮獲米其林肯定的台菜餐廳 膳馨民間創作料理，並選用台酒紅標料理米酒作為風味核心，共同推出春節限定「聯名麻油雞麵包」。（圖／膳馨餐飲集團提供）
對許多台灣人而言，麻油雞早已超越一道料理，更像是年節餐桌上的熟悉氣味與生活記憶。膳馨今年春節以「麻油雞的味型，就是台灣人的細胞記憶」為概念，攜手吳寶春與台酒，將經典年菜以麵包形式延伸，也讓台味以更輕巧的方式被帶著走、被分享出去。
2/12 同步上市 吳寶春門市限量開賣、膳馨啟動「台味分享禮遇」回饋贈禮
「聯名麻油雞麵包」將於 2 月 12 日正式登場，吳寶春台中區門市（劇院門市、高鐵門市）同步限量上市開賣；同日起，膳馨民間創作料理（創始店、市政店）也加碼推出「台味分享禮遇」回饋顧客：凡至膳馨門店消費單筆滿額，並完成指定社群分享，即可獲得「世界級限量麵包」乙個（每日數量有限，送完為止）。「台味分享禮遇」指定分享方式為 公開貼文／限時動態擇一，內容需含指定關鍵字與標註（tag、hashtag），並於現場出示分享畫面核對。活動期間每組顧客每日限領一次。
膳馨創辦人 鄭乃綱表示，麻油雞呈現的麻油薑香，是台菜中極具代表性的風味之一，這樣的味道不只是味覺經驗，而是許多台灣人從小到大在家庭餐桌上反覆累積的生活記憶。「只要麻油、薑與米酒的比例與火候對了，那個味道一入口，就會讓人想起家的感覺。」
此次聯名中，麻油雞內餡由膳馨團隊親自負責風味設定與製作，從油脂比例、鹹度到香氣層次皆由主廚手工掌控，確保熟悉的台式麻油雞風味被完整保留；其中關鍵酒香，則選用多數台灣家庭料理常用的 台酒紅標料理米酒，讓整體風味更溫潤，也更貼近記憶中的年菜滋味。
在麵包體設計上，吳寶春團隊以世界冠軍烘焙工藝為基礎，特別開發適合承載高油脂、高香氣內餡的鹼水麵包體，反覆測試包餡比例與烘焙方式，讓料理香氣在烘烤後依然完整、不被掩蓋，呈現料理與麵包之間的平衡。
鄭乃綱也指出，這次合作不只是商品開發，更是一種台灣味道的轉譯實驗。「我們希望證明，台菜的風味不只存在於餐桌，也能以不同形式被保存與分享。即使是一顆麵包，只要風味邏輯正確，依然能讓人一吃就想起家。」
其他人也在看
世界冠軍加米其林 吳寶春膳馨合推春節限定麻油雞麵包
[Newtalk新聞] 世界冠軍麵包師吳寶春與榮獲米其林肯定的台菜餐廳膳馨民間創作料理合作，選用台酒紅標料理米酒作為風味核心，共同推出春節限定「聯名麻油雞麵包」，今（12）日在吳寶春麵包門市限量開賣。 對許多台灣人而言，麻油雞早已超越一道料理，更像是年節餐桌上的熟悉氣味與生活記憶。膳馨今年春節以「麻油雞的味型，就是台灣人的細胞記憶」為概念，攜手吳寶春與台酒，將經典年菜以麵包形式延伸，也讓台味以更輕巧的方式被帶著走、被分享出去。 這款聯名麻油雞麵包於2月12日正式登場，在吳寶春台中區門市（劇院門市、高鐵門市）同步限量上市開賣。膳馨民間創作料理（創始店、市政店）也加碼推出「台味分享禮遇」回饋顧客：凡至膳馨門店消費單筆滿額，並完成指定社群分享，即可獲得「世界級限量麵包」乙個（每日數量有限，送完為止）。「台味分享禮遇」指定分享方式為 公開貼文／限時動態擇一，內容需含指定關鍵字與標註（tag、hashtag），並於現場出示分享畫面核對。活動期間每組顧客每日限領一次。 膳馨創辦人鄭乃綱表示，麻油雞呈現的麻油薑香，是台菜中極具代表性的風味之一，這樣的味道不只是味覺經驗，而是許多台灣人從小到大在家庭餐
《通網股》電信三雄 備戰春節通訊高峰
【時報-台北電】因應春節九天連假返鄉與走春人潮，電信三雄針對全台景點、廟宇等人朝眾多地點，進行逾7,000座基地台容量擴充，並動員共3,000人次的人力備戰。 中華電信表示，今年春節網路強化計畫，運用AI科技鎖定全台超過400處人潮高度聚集的觀光景區、交通樞紐、商圈百貨及主要宗教廟宇等熱門地點，動員千名工程人員，鎖定近3,000座4G／5G基地台進行容量擴充、參數優化與精準調校，並視現場人潮彈性啟用臨時站台及備援措施。 網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信透過「海、地、星、空」多重備援架構搭配AI智慧維運技術，大幅提升網路韌性與穩定度，並持續投入網路建設、容量擴充與智慧維運技術。 台灣大11日宣布啟動「春節網路指揮中心」，導入自研AI智慧人流動態資源管理機制，全天候即時監測全國人流變化與行動網路負載。連假期間同步動員逾千人次工程師輪班待命，針對全台超過300處熱點景區、逾3,000座基地台進行容量擴充與優化。 台灣大自研「AI智慧人流動態資源管理機制」，可透過即時儀表板監控各地人流與網路流量變化，動態調配網路資源，並提升高峰時段的整體穩定度。 遠傳則特別成立「春節智慧指揮中心」，提
經部春節不打烊 檢驗通關與審查服務照常運作
（中央社記者曾筠庭台北12日電）農曆春節連續假期將至，為確保產業運作與民生消費不受影響，經濟部標準檢驗局、產業園區管理局及國際貿易署等單位，推出「春節不打烊」服務機制，春節期間持續提供商品檢驗、輸出入許可審查、園區營運支援及諮詢服務，維持通關順暢與產業運作穩定。
韓前內政部長判7年 戒嚴案第2位定罪尹錫悅內閣成員
（中央社首爾12日綜合外電報導）涉入韓國前總統尹錫悅2024年12月實施緊急戒嚴失敗行動的前行政安全部長官（內政部長）李祥敏，今天遭到韓國法院判處有期徒刑7年。
毒駕激增新北拖吊場塞爆 警啟動分流擬擴充用地容量
（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北取締毒駕衍生查扣車輛塞爆拖吊場，民代要求除嚴懲毒駕、斷絕毒源，也要解決扣押車輛長期滯留問題；市警局交通大隊今天表示，啟動分流調度，並研擬擴增拖吊場容納量。
電信三雄 備戰春節通訊高峰
因應春節九天連假返鄉與走春人潮，電信三雄針對全台景點、廟宇等人朝眾多地點，進行逾7,000座基地台容量擴充，並動員共3,000人次的人力備戰。
澳洲麥凱港啟動首座貨櫃場建設
根據英國航運相關網站引述，澳洲昆士蘭州重要港口麥凱港（Mackay）正積極施工建設首座專用貨櫃場，代表該港推動貨櫃貿易新里程碑，由昆士蘭北部的NorthQueenslandBulkPortsCorporation（NQBP）負責建造的貨櫃場占地約一點三公頃，預計將於二○二六年中至下旬完工，屆時麥凱港將首次開啟定期貨櫃進出口服務。新建貨櫃場投入數百萬美元資金，主要為強化昆士蘭中部區域進出口商供應鏈效率。該設施將具備堆高機操作、空櫃管理及冷藏貨櫃處理等功能，未來年處理量預估可達約七千TEU，以因應目前及未來貨量需求。NQBP執行長韋伯（BrendanWebb）表示，新貨櫃場將讓本地企業能直接利用麥凱港進行國內外貨物運輸，不再須繞道布里斯班（Brisbane）或其他偏遠港口，節 ...
擊劍新星李讓為運動幣抽籤 (圖)
運動部12日舉行運動幣抽籤活動，18歲擊劍新星李讓（中）受邀抽籤，還幸運抽出自己的身分證末2碼。
桃機行李輸送帶「一度罷工」！增設通關時間預告"看板
地方中心／賴國彬 桃園報導還有兩天才放假，但桃園機場出入境旅客週四單日已經突破16萬人次，創下疫情後新高。清早還有旅客拍下，行李輸送帶一度完全停住，大批行李玩疊羅漢，懷疑"累壞罷工"了。桃機則澄清是"尖峰時段的行李需要時間消化"，之後就恢復正常。機場今年還像遊樂園一樣，增設"通關時間預告"看板，讓旅客知道還要排多久。
鋰電池、瓦斯罐屬高危險物品 須隔離丟棄 (圖)
環境部12日舉辦「馬上循環 轉廢為寶」記者會，宣導正確資源分類，會中展示高壓容器如瓦斯罐以及鋰電池等易燃爆物品，務必「危險隔離」單獨交付，才能守護第一線清潔隊員的安全。
曾代表總統探視殺兒老婦 何志偉憶：只有「懊悔、眼淚與自責」她很痛但從未逃避
8旬婦人林劉龍子照顧腦性麻痺兒子50多年，因不堪照護壓力將其悶死，遭判刑2年半確定，總統賴清德今（2/12）日批准特赦，免除發監執行。曾多次訪視老婦的總統府副秘書長今在臉書寫下，「她只有懊悔、眼淚與自責。是的，她很痛。但她從未逃避。」願未來的每一位照顧者，都不必在愛與崩潰之間做選擇，讓照顧，不再孤單。
中華資安 去年現金股利9.66元
中華電信旗下小金雞中華資安11日董事會通過2025年財報，去年稅後純益4.369億元，每股稅後純益（EPS）11.47元，董事會並通過2025年盈餘擬配發現金股利每股9.66629519元，配發率84％，股息殖利率3.67％，發放總額3.93億元。
停車格變曬衣場? 阿嬤佔公用車位 自帶鐵桿曬被單惹議
中部中心／蔡松霖 雲林報導過年前大掃除，趁著好天氣洗曬被子很常見，但雲林縣斗南鎮一處社區的停車場，卻有人佔用停車格，架起木梯鐵桿，停車場變曬被場，民眾拍下po網，問大家，這樣對嗎？
性感御姐親曝來時路！「16歲扛家計」拼成娛樂女王
性感御姐親曝來時路！「16歲扛家計」拼成娛樂女王
亞馬遜直追 SpaceX！ 佈局4500顆低軌衛星獲核准
【緯來新聞網】衛星通訊競賽持續升溫，美國聯邦通訊委員會（FCC）於 10 日正式核准亞馬遜（Amaz
單身福音再+1！連鎖火鍋首推「個人鴛鴦鍋」 獨享價下殺5%
財經中心／陳致帆、胡景順 台北報導春節大家團圓圍爐，但餐飲業也搶攻單身商機。有連鎖火鍋改菜單，推出"個人鴛鴦鍋"，個人套餐價格還便宜5%，九天春節連假，更加碼外帶優惠。另外，還有酸菜魚業者設計單人鍋套餐，包括壽喜燒、燒肉等，要讓來不及返家的民眾，感受溫暖美味！牛肉片下鍋輕涮，加上大尾鮮蝦，香氣四溢，濃郁的胡椒豬骨、還有奶香麻辣，一鍋就有2種湯底，滿足味蕾！民視記者陳致帆：「一個人用餐也不用怕，連鎖火鍋業者推出了個人獨享鴛鴦鍋，專為單身族打造」。16年的菜單首度大改版！不只湯底有得選，身為肉肉控也有雙拼主餐，還能升級成雙人海陸套餐，千元有找。面對物價上升，連鎖火鍋業者不只凍漲，個人套餐價格還逆勢再減5%。看準春節連假外帶商機，也再祭優惠。餐飲集團公關長高林禎：「在過年期間沒有出遠門，或是在家裡想要簡單，可以享受到這樣子，一個火鍋的一個品項，也是可以選擇外帶，所以推出了這樣子，看好這樣子的商機，也是推出了這樣的相關的八折優惠，我們除了除夕當天是公休之外，那從初一到初五，整體訂位數，大概目前已經將近八成滿左右」。單身福音再+1！連鎖火鍋首推「個人鴛鴦鍋」，獨享價下殺5%。（圖／民視財經網）烏鯉魚，加入熬煮高湯，煮熟起鍋，再淋上200度熱油，逼出香氣！口味少見的金瓜酸菜魚，也推單人套組，配上小菜，一個人也可以很澎湃！民眾：「很友善啊」。民眾：「很多朋友就是可能不太吃一些東西，那分開是會比較方便的」。單身福音再+1！連鎖火鍋首推「個人鴛鴦鍋」，獨享價下殺5%。（圖／民視財經網）獨自吃飯不再尷尬，還有單人壽喜燒、個人燒肉，還有詹紀涮涮屋。大過年，就算想一個人靜靜吃飯，也有口福大啖各類美食。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：單身福音再+1！連鎖火鍋首推「個人鴛鴦鍋」 獨享價下殺5% 更多民視新聞報導美製車零關稅衝擊國內汽車業? 勞動部.經濟部:輔導轉型美就業數據優於預期！降息機率下降 美股3大指數震盪收黑威力彩13.5億今晚開獎！專家曝4生肖偏財最旺 中獎秘招看這
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。