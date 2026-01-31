吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強

【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起網友討論「吳尊也太凍齡！」、「和女兒一起看不出來是父女欸」。

吳尊同框15歲愛女拍雜誌。（圖／翻攝IG）

照片中，neinei身穿深藍色花卉外套與橘色裙子，在鏡頭前自然坐姿、手持黃色花朵，展現出青春氣質與鏡頭感。在另一張特寫中，她直視鏡頭、神情沉穩，手中的雛菊花束形成視覺焦點。

吳尊同框15歲愛女拍雜誌。（圖／翻攝IG）

其他張照片中，neinei則她與爸爸吳尊一起出鏡，兩人肩並肩倚靠木質牆面，造型簡潔、色調溫暖，表情自然，呈現出成熟且靜謐的親子互動氛圍。

吳尊同框15歲愛女拍雜誌。（圖／翻攝IG）

吳尊長期以家庭形象受到關注，過去曾多次在節目與公開場合分享育兒與親子互動經驗。女兒neinei自幼因隨父親參與節目而為觀眾熟知，隨著年齡增長，逐漸淡出螢光幕。此次重新以雜誌拍攝形式公開亮相，成為她近年少見的正式公開曝光，neinei成長為氣質女孩的轉變也讓網友驚艷。

