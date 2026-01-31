吳尊和15歲女兒合體拍雜誌竟被誤認情侶檔！全網震驚：這爸爸46歲狀態也太好！

（圖／翻攝自小紅書）

吳尊最近帶著15歲女兒neinei一起登上時尚雜誌，畫面一釋出立刻在網路上掀起討論！父女同框站在鏡頭前，不論是復古穿搭、構圖還是整體氛圍，都美到像電影畫報，第一眼真的很容易被誤會成情侶合照，連網友都忍不住直呼「爸爸保養也太好了吧」。

這組大片從正式站姿到坐在沙發上的互動照，每一張都被稱讚「完全沒有尷尬感」。吳尊狀態依舊在線，五官與氣色幾乎沒什麼變化，加上整體造型偏年輕，讓不少人留言表示「如果不知道是父女，真的會看錯」。也有網友笑說，問題不在女兒長太快，而是爸爸看起來太年輕。

（圖／翻攝自小紅書）

而neinei的成長也成為另一個討論焦點。從節目裡的小女孩，到現在能自然駕馭雜誌鏡頭，氣質和表現力都被誇「完全不輸女明星」。不少人認為她眉眼越來越精緻，站在爸爸身旁反而更顯成熟，也難怪會讓人一時產生錯覺。

（圖／翻攝自小紅書）

不過也有理性派網友點出，這組拍攝本來就偏時尚企劃，動作和氛圍本來就容易製造誤會，但換個角度看，其實更像是一組「顏值太高的父女寫真」！尤其在知道兩人關係的前提下再回頭看，反而會覺得這樣的同框很難得，也很有紀念意義。

（圖／翻攝自小紅書）

從網友反應來看，真正被討論的關鍵其實只有一個—吳尊真的太凍齡！當爸爸狀態維持得太好、女兒又剛好長到最亮眼的年紀，這樣的畫面自然一秒引爆話題，也難怪會被說是「顏值太高惹的禍」。

