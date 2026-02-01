吳尊女兒15歲了！父女同框照「超高顏值」被讚像兄妹

藝人吳尊近日與15歲女兒吳欣怡（NeiNei）一同登上時尚雜誌封面，父女倆的合照曝光後立刻引發熱烈討論並登上微博熱搜，網友紛紛留言：「NeiNei長大了好漂亮」、「不像父女」、「像兄妹」、「吳尊竟然沒有變老」、「女兒長大了，爸爸卻完全沒有變老」。

undefined

吳尊與NeiNei曾在2017年一同參與大陸親子實境節目《爸爸去哪兒5》，對於女兒已成長為亭亭玉立的少女，與他拍攝時尚雜誌封面，他1月30日在IG坦言父女倆一起工作「就是一種開心的陪伴。」認為女兒和兒時一樣頑皮但專業又可靠，「NeiNei是少女了，但在我心中永遠都是小公主的存在，幸福！」

廣告 廣告

undefined

網友們除了驚艷NeiNei的成長，也討論吳尊的帥氣顏值超凍齡：「到底為什麼吳尊都不會老！」、「這太不可思議了，吳尊竟然沒有變老，看起來和20年前一樣年輕」、「基因太強大了」。

延伸閱讀

好市多金飾遭瘋搶！會員驚呼「幾乎掃空」 官網：不能退貨

加油忘蓋油箱蓋！新莊好市多加油站會員拍照 網喊：快回來

好市多烤雞出包！稱「不含防腐劑」被打臉 美消費者怒提告