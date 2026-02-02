吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇

2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。

吳尊貼出1996年的舊照，畫面中兩人仍帶著青澀模樣，與現在的樣子形成清晰對比。他透露這次紀念日的慶祝方式，林麗吟送他最喜歡的按摩椅，他則回贈盆栽與鮮花。沒有特別安排燭光晚餐，夫妻倆選擇在澳網決賽夜並肩看球，連他們欣賞的網球選手納達爾，也成了這個紀念時刻的背景之一。

廣告 廣告

現年46歲的吳尊曾談到自己的育兒想法，因為自己就是在15歲時開始談戀愛，所以面對女兒NeiNei疑似戀愛的傳聞，他選擇以尊重為前提，認為自己「沒資格限制女兒」，會用開明但適當引導的方式陪伴孩子成長。

延伸閱讀

吳尊巴黎熱吻老婆放閃！結婚30年「3驚喜寵妻」慶祝520：慢慢愛，但很堅定

吳尊擔心女兒「太像女強人」：以後另一半會辛苦！ 1句話掀起了網友批判