吳尊雜誌合體「氣質正妹」竟是15歲女兒！網驚：基因太強

前偶像男團「飛輪海」成員的吳尊，2004年與初戀女友結婚後，陸續迎來1女1子；他2017年帶著當時7歲的大女兒「NeiNei」，參加中國綜藝節目《爸爸去哪兒5》，父女倆溫馨互動令人印象深刻，NeiNei更憑藉乖巧又呆萌的模樣收穫不少粉絲。如今近10年過去，NeiNei已是15歲青春少女，近期她和吳尊合體拍攝雜誌，父女倆SSR外型再度引發轟動，網友也驚喊「這什麼強大的基因！」

NeiNei在IG分享多張雜誌照，只見她已經褪去童稚氣息、銳變成亭亭玉立的正妹，一頭波浪長髮充滿清新氣質，還遺傳到爸爸的大長腿，只矮181公分的吳尊半個頭；吳尊則是依舊帥氣，臉蛋完全沒有歲月痕跡。父女倆一連換上多套衣服，在鏡頭前展現融洽感情，像是並肩靠牆露出微笑，或是專業展現身上穿搭，NeiNei與偶像出身的爸爸同框，絲毫不怯場。

雜誌「氣質正妹」竟是吳尊15歲女兒！父女「炸裂同框」網看傻：基因太強

畫面曝光後，NeiNei的成長與吳尊的凍齡，引發全場驚訝表示，「Neinei長大了好漂亮，她的老爸怎麼沒變過」、「Neinei也太美了！果然是吳尊的孩子」、「多美好的父女情深」、「這太不可思議了，吳尊竟然沒有變老，看起來和20年前一樣年輕」、「真不敢相信你女兒都長大了，天哪！感覺自己好像也老了」、「像兄妹一樣」、「時間真的過很快」。





