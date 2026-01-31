吳尊15歲女兒neinei同框爸爸美成這樣 「父女顏值炸裂」基因太強

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面曝光後立刻掀起討論，網友驚呼「吳尊跟neinei的顏值太炸裂」、「和女兒站在一起完全看不出是父女」、「這什麼強大的基因！」成熟又靜謐的互動氛圍成為話題焦點。

吳尊過去多次分享育兒與親子相處經驗，女兒也因隨父參與節目而為觀眾熟知，隨著年齡增長逐漸淡出螢光幕，此次以雜誌拍攝形式重新亮相。neinei單獨入鏡時，身穿深藍色花卉外套搭配橘色裙裝，坐姿優雅自然、手持黃色花朵，展現青春氣質與不怯場的鏡頭感。

另一張特寫裡，neinei神情沉穩直視鏡頭，手捧雛菊花束成為視覺亮點，氣質轉變讓網友們眼睛一亮。父女合照中，neinei與吳尊肩並肩倚靠木牆，造型簡潔、色調溫暖，呈現成熟而內斂的親子互動，也讓外界看見neinei從過往的活潑小女孩，蛻變為如今的15歲氣質小少女。

