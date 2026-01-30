吳尊15歲愛女暴風長大！合體老爸拍雜誌「宛若情侶」 網讚：爸爸都沒變

娛樂中心／台北報導

吳尊與15歲愛女Neinei，吳尊被讚都沒變。（圖／翻攝自threads）

吳尊與15歲愛女Neinei罕見合體拍攝時尚雜誌，父女同框畫面一曝光立刻引發熱烈討論，不少網友驚呼Neinei「暴風式長大」，不僅完美遺傳父母的高顏值，修長比例與一雙逆天長腿更被狂讚根本是「未來女神預備軍」，而一旁的吳尊則被笑虧「完全沒變老」，凍齡程度彷彿吃了防腐劑。

從曝光的畫面中可見，15歲的Neinei已褪去童稚氣息，五官立體、氣質清新，身形高挑纖細，在鏡頭前展現超齡穩定度，完全不怯場。無論是坐姿、站姿或眼神表情，都被網友大讚「根本是專業模特兒等級」，直言她已經不是記憶中那個在綜藝節目裡軟萌的小女孩。

吳尊與15歲愛女Neinei罕見合體拍攝時尚雜誌。（圖／翻攝自threads）

尤其父女同框畫面更成為討論焦點，不少人發現Neinei眉眼神韻與吳尊如出一轍，卻又多了母親林麗吟的柔和氣質，完美融合兩人優點。網友紛紛留言「基因真的太強」「這一家顏值太不科學」「Neinei再長下去會出事」。

至於吳尊本人，則再度被封為「演藝圈不老傳說」。與15歲女兒站在一起，不僅毫無違和感，狀態甚至被形容「像兄妹多過父女」，皮膚緊緻、身形精實，完全看不出歲月痕跡，讓不少粉絲忍不住笑虧「尊哥是不是背著大家偷吃防腐劑」。

