吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身

前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。

吳尊昨（1）日在中國社群平台「小紅書」PO文，貼出多張與老婆林麗瑩合照，有年輕時的照片及現在的照片，吳尊寫道「我們的三十週年，她買了我最愛的按摩椅、我買了一盆盆栽和一束花，今晚是澳網決賽，不是燭光晚餐，她從不打網球到和我一樣迷上網球，還有我們倆的偶像納達爾和我們一起度過我們的30週年，幸福美滿」。

貼文吸引超過2000則留言，然而卻並非粉絲一面倒祝福，許多中國網友紛紛留言，「雖然但是，我當時知道你結婚有孩子是何其崩潰的，也就是當時年紀小不能網爆你」、「幸好我喜歡的是汪東城」、「一個受眾是老婆粉的團，一個已婚一個gay」、「當時賣單身人設，還跟Ella組cp」、「他老婆很幸福，但當年粉絲有點倒霉」、「你知道嗎，我時常因為這段追星經歷在親朋好友面前抬不起頭」、「在一起三十年，相當於每個喜歡你的粉絲都面對的是一個徹頭徹尾的騙局」。

不過也有理性的中國粉絲表示，「從小學就對你有濾鏡，覺得你是最帥的。後來你的夫人出現在大眾視線裡，不知道為什麼好多人罵你的夫人，我也覺得很不理解，但是你們什麼都沒說，默默淡出，過好自己的小生活。我記得你說過你要做一個好老公，不會亂搞男女關係，否則女兒以後找男朋友，男朋友會說『你的爸爸不也在外面亂搞』，反觀現實生活中，大多數男人不會為自己的女兒想到這一層。你真的是一個三觀很正的丈夫、父親」，吳尊則回覆該留言「謝謝你的鼓勵」。

