吳崑玉：伊朗民不畏死 奈何以死懼之？
伊朗現今的狀況，已不能稱為一場抗議，而是一場革命。兩週以來，情勢發展之迅速，蔓延之廣泛，對抗目標層級之不斷升高，讓全世界都矇了。包括伊朗高層、美國總統、歐陸國家、新聞媒體，無人預料到情勢會如此迅速地發展到全面失控，以至於完全沒有預案可以應對，沒有管道獲取可信訊息，沒有資源能迅速到位，沒有頭人可以出面解決，也就沒有任何一方有任何有效解決方案得以提出施作，只能任由野火延燒，火車對撞，撞到一方徹底倒下為止。此案例驗證了不少學者提出過的理論：一個極權政府，經常不是緩慢的弱化萎縮消亡，而是因為某個事件引犯眾怒，而在瞬間崩塌。
此次伊朗革命的導火索，是里亞爾（伊朗目前的流通貨幣）對美元匯率暴跌到1美元可兌換140萬里亞爾，相當1元新台幣可兌換4萬多元里亞爾。加上通膨率高達50%，食品更高達70%，而最後的劇變與崩潰集中在2025年12月一個月內發生。這過程很像1949年從上海爆發的金圓券之亂，一早載一車鈔票去市場，只能買一隻雞，到下午只能買顆蛋。大巴扎，主要的農貿市場，商家發現開門做生意虧得更多，乾脆全面關門罷工罷市，城市居民開始吃不上飯。而吃飯是人的剛性需求，於是不得不加價購買，進一步快速推升通膨。惡性通膨使得城市中產階級一個月的薪水現在只能買一顆蛋，畢生積蓄一夜清空，所有交易全部停止，人生自此一片黑暗，連明天都可能過不去。而政府財政能力也因幣值崩跌而垮台，無力補貼、調度、運輸鄉下農產食物以解除危機。於是，肚子餓到前胸貼後背的人們走上街頭，將怒氣指向整個執政系統，再多的宗教訴求與政治口號，此時已無任何作用，只會增加人們除惡務盡的意志。
軍隊的開槍鎮壓，並沒有產生過往的效果，因為對餓著肚皮的人來說，吃上飯是第一要務，乖乖蹲在家裡就等於慢慢餓死，上街頭可能被一槍打死，但快快死比慢慢死要少點痛苦。革命衛隊與巴斯基民兵，佈署狙擊手打掉帶頭者與熱情群眾領導者，所以不少人是眼睛中彈，那是狙擊手工作的特徵。一線軍警用霰彈槍打腿，那是在阻止群眾前進。據說某些城市把機槍架出來掃射，造成大量傷亡，但其主要目的仍是殺雞警猴，阻止前進。在一個十幾萬、幾十萬人規模的街頭抗爭中，尤其是因飢餓引起的人群海嘯中，人是殺不完的，優勢武力阻擋前進的結果，只會將飢餓人群逼向其他地方流動，變成「流寇」。流寇在城市被阻擋，第一選擇便會向鄉村流動，因為那裡才有食物。也就是說，現在的城市抗爭與政治訴求，包括希望巴勒維王朝回歸統治，都只是一時間的應急處理，真正能號召群眾與組織群眾的，是那些能讓群眾今天有碗粥可喝的領導者，能買就買，能換就換，買不到又無法以物易物，那就只能用搶的。
所以，川普、納坦亞胡、與巴勒維，不止要準備軍事行動以擊潰革命衛隊等武裝力量，放開人民衝擊「哈沒內衣」（何梅尼）政權的浪潮，更需要準備一場類似柏林空運的大規模輸運計劃，與一次徹底的幣制改革與金融重整，才能穩定住伊朗局勢。中國或普丁若想要救伊朗，也得從物資與金融下手，不是愛搞人民幣結算嗎？不是有數字人民幣嗎？伊朗國幣改成人民幣或美元，先讓市場恢復交易，外援物資湧入，讓人們吃得上飯，這場危機才得以解除。否則，九千萬人的飢餓大軍，若是在國內搜刮完畢還是吃不上飯，就勢必向周邊國家前進搶掠，那將會是一場誰都很難處理的世紀災難。
就算何梅尼現在想跑，他身邊的軍頭也不會允許他跑，他一跑就全面崩潰了。
伊朗完全符合革命成功的五個要件
那麼，那位「沒內衣的哈沒內衣」會不會逃亡他國呢？他應該很想，但機率不大，因為就算他想，身邊跑不了的軍頭也不會允許他跑，他一跑就全面崩潰了，軍頭自己跑不了，就只能坐等團滅。伊朗歷史上，有兩次著名的領袖逃亡以至全軍崩潰案例。一次是高加米拉戰場上，大流士三世在亞歷山大面前掉頭逃跑，結果25萬大軍瞬間崩潰，被亞歷山大帶著4萬人狼奔逐鹿，一路打到巴克特里亞，現今阿富汗一帶。第二次是1979年老巴勒維聽從了花生總統卡特的勸說，流亡美國，結局也是整個政權瞬間土崩瓦解，哈沒內衣可是見證過當時歷史的。所以，哈沒內衣只能強硬到底，等著美以軍隊將其整個武裝力量炸成碎片，或中俄鐵桿兄弟出手相救。不論如何，哈沒內衣一倒，伊朗必定要再經歷一場全國性動亂與大規模內戰，沒有其他選項。
近日網友翻譯了一篇伊朗裔美國學者Karim Sadjaspour在大西洋月刊寫的文章，提到革命得以成功的五個要件：「財政危機、菁英階層分裂、多元的反對派聯盟、具說服力的抵抗敘事，以及有利的國際環境。今年冬天，伊朗自1979 年以來首次幾乎符合這五項條件中的所有要件。」其中，最重要的，是革命衛隊的指揮階層，至今尚未動搖，所以革命尚未成功。這是因為他們深知，「失去權力意味著失去財富，甚至可能失去生命；他們很可能會成為最後一批背離政權的領導人。」問題是，革命衛隊的士兵們，也有家人朋友，他們也是經濟崩潰的受害者，甚至可能就在街頭群眾之中。當他們一家老小也吃不上飯的時候，中下級軍官會不會反叛？那可就難說了。他們的最佳選項，是頂住街頭衝擊，撐到最後，一旦政權崩潰，立馬轉變成為割據一方的軍閥，不論未來是內戰？還是流寇？還是被新政權招安？擁有武力，就擁有了談判籌碼，至少保有安身立命的保障。
不論如何，哈沒內衣所領導的神權政府，看起來是保不住了。一個最明顯的指標，是群眾燒了好幾座清真寺，而且還在周圍歡呼。在伊斯蘭神權政體下，清真寺是神聖之地，連美軍在中東行動，都儘量避免攻擊清真寺，即使知道恐怖份子全躲在裡面。燒燬清真寺，意味著信仰的崩塌，真主阿拉不重要了，圍著火堆與火燄手舞足蹈，看起來更像回歸波斯的拜火教。伊斯蘭信仰的崩塌，是整個神權政府核心信仰的崩潰，是政教分離的明確信號。也就是說，伊朗人不是只想把哈沒內衣給換掉，而是要推翻整個神權統治體系。如果這不是革命，什麼叫作革命？
伊朗給了邪惡軸心很重的衝擊
也就是說，對川普而言，逮捕馬杜羅是一次準備已久的外科手術式漂亮軍事行動，但伊朗革命卻是他完全沒預料到的超大場面，根本沒有準備好應對。川普就像個剛拿到區運冠軍的選手，隔天就被送去參加奧運會，能不能得獎贏牌？毫無把握。所以喊話歸喊話，真要下場，還得等個一至兩週，總不能剛在南美贏牌，就在中東摔斷腿。所以，大家不必對川普出手太過期待，一個涉及政權毀滅這麼大規模的武裝干涉，恐怕不是一朝一夕可以做好計劃與準備的，而在這段等待期內，伊朗局勢會怎麼變化？殘酷鎮壓能不能產生效果？中俄會不會出手相救？群眾熱情會不會快速消退？都充滿變數，很難預期。
但伊朗的革命，卻給了邪惡軸心很重的衝擊。維穩那一套，消滅群眾運動領導者就消滅了群眾運動的運作邏輯，在全面經濟崩潰引發的群眾運動中是不管用的。這也讓外界看到了極權統治的脆弱性，平地起高樓需要個三五年，但崩潰卻只得三五秒，這是建構與崩塌之間，先天的不對稱性。而貨幣與交易，正是所有政權最根本，也最核心的穩定機制，只要貨幣交易機制還算穩定，人們便能茍延殘喘的活下去，反之，連一個便當都買不到，所有人都得反了，連軍警都得反，因為吃飯是剛性需求，誰也躲不掉。
結論是，伊朗局勢發展至此，已將邪惡軸心的統治理論徹底破壞。一個統治了五十年，統治到人們吃不上飯，市集停止交易的政權，即使用再多槍彈也無法維持其正常運作，遑論成長發展。威權與極權統治的「制度優越感」至此終結，所以某些統派媒體對伊朗革命至今隻字不提，因為根本無話可說。不管最後是沒內衣的還在？或是有內褲的上來？這麼大的國家，說崩潰就崩潰，讓全世界都看到了極權統治的脆弱性，從而喪失了崇敬的心理，失掉了可以依靠的信任。而當信任崩解，那些大外宣的宏大敘事，也就成了寥以自慰的壁紙，既出不了國門，也不再能說服人們相信，變成一個老人的喃喃自語，痛苦回憶。
2026注定是個不平凡的一年，以這麼火熱的革命開年，骨牌效應會倒在那邊停止？誰也說不準。赤馬紅羊劫還真不是奇幻妄想，真正的大戲，可能還沒上場，檔期還有三百多天，大家可要坐好囉！
※作者為前親民黨文宣部副主任、專欄作家
