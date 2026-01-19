吳崑玉：政治性武力使用的成功邏輯

美軍的軍事資產已不如冷戰時期豐厚，調動一個航母戰鬥群前往波斯灣需要兩至三週。（取自DVIDS網站）





2026年開年，川普逮捕馬杜洛，零陣亡零損失，讓不少人歡呼美軍神威。沒幾天，伊朗大規模革命，民眾呼喚川普，川普也嗆聲呼應，說援助正在路上，讓人期待不已。沒想到在神權政府強力開槍鎮壓下，革命火燄迅速衰減，美軍航母雖已在路上，軍機往中東調動，前線基地人員撤出，但這個週末並未發生期待中的致命打擊。反而是川普與哈沒內衣（何梅尼）似乎達成了某種默契，神權政府延緩了公開處死被捕抗議者，川普也放軟了語調，暫停美軍轟炸行動，令不少人失望不已，那些已經在街頭被槍殺的上萬冤魂呢？這血債誰來幫忙討？

疑美論者開始大作文章，笑美國不敢打伊朗這種中型大國。逮捕馬杜洛後，美軍神威雖讓「中天11傻」等稍微收斂，但論述方向並未改變。連伊朗都不敢打，何況打中國？川粉們依然信心滿滿，覺得川普一定會處理伊朗神權政府，哈沒內衣離監獄或墓地已不遠矣，美以聯軍已在路上。這兩種極端論調都不能說它全然毫無道理，卻都忽視了軍事干預的基本規則與限制，過度迷信任何一方，都會讓自己陷入一種宗教式的全信，或全不信偏誤，從而讓自己陷進一種漫威超級英雄式浪漫期待，提供了滿滿的情緒價值，但對預判事件發展方向毫無助益。而「誤判」，不論是決策者的誤判，或民主國家人民的集體誤判，都是導向意外發生戰爭，或招致失敗的導爆索，於紛亂世道中更需極力避免。

根本原因，在於國內許多學者專家，沉醉國際法，精研戰爭史，卻很少著墨於「政治性武力使用（Political Use of Force）」，亦即低於正式宣戰，或派遣地面部隊進入，展開一場全面性大規模武力對抗，短促使用武力達成政治目的的「低強度衝突（Low Intensity Conflict）」。川普自詡為「和平締造者」，厭惡曠日持久的戰爭，所以他稱俄烏戰爭為「拜登的戰爭」，如果他在，就不會發生戰爭。那不是在展現他與普丁的友誼，而是相信他操作政治性武力使用的能力，相信他的強硬作風絕對會開戰，所以不敢有所動作。川普對中國侵犯台灣也是此種論調。

問題是，伊朗問題正好提供了這種論調的上好試金石，檢驗川普手上那把SAA左輪手槍，原名也叫「和平締造者（Peacemaker）」，到底有多大威力？敢向誰開槍？能不能達成預期的政治目標？全世界沒有人會懷疑美國的軍事能力，人們懷疑的是川普發動軍事行動的決心，也就是嚇阻戰略3個C（Capability、Credibility、Communication）中的「可信度（Credibility），既然川老爺子都已經放話說伊朗毛拉政權必須倒台，還不准他們殺人，我現在就是開槍了，政權暫時穩住了，請問你川老爺子要怎麼辦？咬我啊？

（美聯社）

好不容易才從逮捕馬杜洛建立起川普夠狠的威望，怎麼能馬上在伊朗事件中灰頭土臉？

這就是所有政治性武力使用的第一性根本問題:「如何設定政治目標？」政治目標的設定不全由政治需要來設定，而是必須參酌需要投入的軍事執行能力來設定。逮一個人只需瞄準一個目標，但推翻政權卻至少需要清除幾百個目標，從政治領導者、議會、革命衛隊總部、各地指揮系統與人員、上萬個巴斯基民兵據點、通訊中心、財務運轉核心…，一直到最敢開槍殺人的外來僱傭兵。所以，對低度衝突而言，推翻政權是一個過大的目標；對推翻政權而言，只幹掉一個哈沒內衣，或炸掉幾棟總部大樓與基地，又是個過小的目標，不足以瓦解整個結構。如果攻擊下去卻沒瓦解伊朗整體政治結構，殺人不死反成仇，毛拉政權從此將更肆無忌憚的開槍殺人，同時發動國家恐怖主義，襲擊全世界的美國人與親美政權。伊朗放話說可能攻擊卡達多哈的喜來登酒店便是一例，因為美軍從烏代德基地撤出的人員，現今多安置於此。政治性武力使用最困難的部份，不在於軍事行動，而在於目標選定，不但要能一舉成功，更需即時止損。

其次，要達成一次外科手術式的快進快出軍事行動，需要的不只是手術刀，而是整個醫院的資源搭配，從X光確定下刀位置（情報），到麻醉師及護士團隊的支援。以逮捕馬杜洛為例，一次成功的軍事行動，至少需要完美安排六個子計劃：接近、掩護、破門、突入、執行、與撤離。完美的外科手術式軍事行動，不是只靠160空降團與三角洲部隊便能完成，其他搭配單位一樣重要。1993年黑鷹計劃那次失敗，便敗在太過單純的依賴特種部隊突入，忽略了周邊掩護兵力配置，沒有戰鬥直升機與戰鬥機支援，只能靠步兵對抗成千上萬的民兵。所以這次逮捕馬杜洛，動用了150架各型戰機，把每一種可能發生的意外狀況都考慮進去。如果進入海濱城市加拉加斯逮捕一個人就需要這種兵力規模，那進入身處內陸的德黑蘭，或哈沒內衣的老巢馬什哈德，或炸掉他藏身的深山洞穴，需要多大規模的兵力？這是軍事計劃者必須考量的細節。畢竟，政治性武力使用，只許成功，不許失敗。好不容易才從逮捕馬杜洛建立起川普夠狠的威望，怎麼能馬上在伊朗事件中灰頭土臉？這完全不符合政治上的計算。

再次，政治性武力使用的最重要成功要素，便在於「出其不意」。不論是馬杜洛、諾瑞加、或賓拉登，都是躺在床上就出事了，根本來不及反應。但川普烙狠話，卻已經讓伊朗全軍汗毛都豎了起來，進入高度戰備。由於事件發生太突然，美軍在該區沒有足夠軍事資產進行打擊，航母調過來最少需要兩週，黃花菜都涼了。換言之，這次被革命出其不意到的，其實是美軍，川普放軟放涼，不見得等於他放棄使用武力，而是要讓敵人放鬆警戒的必要欺敵措施。而且，如果只有美軍打擊，而無伊朗國內群眾配合，一舉推倒毛拉政權，光憑幾百顆炸彈是沒有作用的，「裡應外合」是需要時間上的緊密接續的。問題是，不像委內瑞拉，美國並沒有時間找好伊朗國內的代理人，伊朗反對派也並無有力的領導人或組織出現。手無寸鐵的群眾上街固然震撼人心，但現實是，在機槍與狙擊手面前，連幾把鳥槍都沒有，再多的熱血也不夠流。美軍的出其不意，不只是需要軍事計劃上的軟化與欺敵，更需要軍方、革命衛隊、與巴斯基民兵內部的分裂、叛逃、或倒戈，那才是對毛拉政權最致命的出其不意。

總結來說，川普不一定會對伊朗實施軍事打擊，主要因素是時間來不及，而等到來得及後，也就喪失了出其不意，暴力鎮壓也已達成效果。川普大可宣稱，他的軍事威脅已經制止了伊朗殺害逮捕群眾，此後偷偷殺害，川普也不知道。根本原因是軍事資產與計劃通通不到位，手術無法進行。拖上幾週甚至幾個月，等美以聯軍佈置好了，美軍才有可能動手。川普並不想大軍進攻伊朗，再打一場伊拉克和阿富汗那種泥沼戰。如果軍事行動沒有成功把握，川普寧可不動手，因為行動失敗比如如不動更慘，一把輸光馬杜洛換來的光環，怎麼算都不值得。

所以，我們不要對川普介入伊朗太過期待，更不應產生奇妙幻想。美軍的軍事資產已不如冷戰時期豐厚，調動一個航母戰鬥群前往波斯灣需要兩至三週，在航母戰鬥群就位前，破門與掩護的兵力鐵定不足，美以不會行動。如果台海有事，其時間差也大致如此，這是我們自己必須硬挺過關的最低限度。另外，美軍計劃逮捕馬杜洛，搞了七、八個月，處理伊朗可能需時更久。需時更久不等於不好，反而可能更加鬆懈敵軍警覺。也就是說，我們必須認清，所有軍事計劃都有其限制與準備時間，疑美論或川粉迷，多半是政治炒作，只是在加強各自同溫層的信心，對於判斷未來走向與決策毫無助益。更深入研究、計算、瞭解現今美軍的行動模式，以及其限制與能量，比在政治上搏聲量更有助益。在軍事相關的領域中，事情愈大條，愈需要冷靜的計算，而不是敲盾牌、量屁股那種鼓舞士氣。所以，我不怎麼相信川普，但我對冰冷無情的參謀首長聯席會議主席凱恩將軍，還是有相當信心的。

※作者為前親民黨文宣部副主任、專欄作家