吳崑玉：政治性武力使用的成功邏輯
2026年開年，川普逮捕馬杜洛，零陣亡零損失，讓不少人歡呼美軍神威。沒幾天，伊朗大規模革命，民眾呼喚川普，川普也嗆聲呼應，說援助正在路上，讓人期待不已。沒想到在神權政府強力開槍鎮壓下，革命火燄迅速衰減，美軍航母雖已在路上，軍機往中東調動，前線基地人員撤出，但這個週末並未發生期待中的致命打擊。反而是川普與哈沒內衣（何梅尼）似乎達成了某種默契，神權政府延緩了公開處死被捕抗議者，川普也放軟了語調，暫停美軍轟炸行動，令不少人失望不已，那些已經在街頭被槍殺的上萬冤魂呢？這血債誰來幫忙討？
疑美論者開始大作文章，笑美國不敢打伊朗這種中型大國。逮捕馬杜洛後，美軍神威雖讓「中天11傻」等稍微收斂，但論述方向並未改變。連伊朗都不敢打，何況打中國？川粉們依然信心滿滿，覺得川普一定會處理伊朗神權政府，哈沒內衣離監獄或墓地已不遠矣，美以聯軍已在路上。這兩種極端論調都不能說它全然毫無道理，卻都忽視了軍事干預的基本規則與限制，過度迷信任何一方，都會讓自己陷入一種宗教式的全信，或全不信偏誤，從而讓自己陷進一種漫威超級英雄式浪漫期待，提供了滿滿的情緒價值，但對預判事件發展方向毫無助益。而「誤判」，不論是決策者的誤判，或民主國家人民的集體誤判，都是導向意外發生戰爭，或招致失敗的導爆索，於紛亂世道中更需極力避免。
根本原因，在於國內許多學者專家，沉醉國際法，精研戰爭史，卻很少著墨於「政治性武力使用（Political Use of Force）」，亦即低於正式宣戰，或派遣地面部隊進入，展開一場全面性大規模武力對抗，短促使用武力達成政治目的的「低強度衝突（Low Intensity Conflict）」。川普自詡為「和平締造者」，厭惡曠日持久的戰爭，所以他稱俄烏戰爭為「拜登的戰爭」，如果他在，就不會發生戰爭。那不是在展現他與普丁的友誼，而是相信他操作政治性武力使用的能力，相信他的強硬作風絕對會開戰，所以不敢有所動作。川普對中國侵犯台灣也是此種論調。
問題是，伊朗問題正好提供了這種論調的上好試金石，檢驗川普手上那把SAA左輪手槍，原名也叫「和平締造者（Peacemaker）」，到底有多大威力？敢向誰開槍？能不能達成預期的政治目標？全世界沒有人會懷疑美國的軍事能力，人們懷疑的是川普發動軍事行動的決心，也就是嚇阻戰略3個C（Capability、Credibility、Communication）中的「可信度（Credibility），既然川老爺子都已經放話說伊朗毛拉政權必須倒台，還不准他們殺人，我現在就是開槍了，政權暫時穩住了，請問你川老爺子要怎麼辦？咬我啊？
好不容易才從逮捕馬杜洛建立起川普夠狠的威望，怎麼能馬上在伊朗事件中灰頭土臉？
這就是所有政治性武力使用的第一性根本問題:「如何設定政治目標？」政治目標的設定不全由政治需要來設定，而是必須參酌需要投入的軍事執行能力來設定。逮一個人只需瞄準一個目標，但推翻政權卻至少需要清除幾百個目標，從政治領導者、議會、革命衛隊總部、各地指揮系統與人員、上萬個巴斯基民兵據點、通訊中心、財務運轉核心…，一直到最敢開槍殺人的外來僱傭兵。所以，對低度衝突而言，推翻政權是一個過大的目標；對推翻政權而言，只幹掉一個哈沒內衣，或炸掉幾棟總部大樓與基地，又是個過小的目標，不足以瓦解整個結構。如果攻擊下去卻沒瓦解伊朗整體政治結構，殺人不死反成仇，毛拉政權從此將更肆無忌憚的開槍殺人，同時發動國家恐怖主義，襲擊全世界的美國人與親美政權。伊朗放話說可能攻擊卡達多哈的喜來登酒店便是一例，因為美軍從烏代德基地撤出的人員，現今多安置於此。政治性武力使用最困難的部份，不在於軍事行動，而在於目標選定，不但要能一舉成功，更需即時止損。
其次，要達成一次外科手術式的快進快出軍事行動，需要的不只是手術刀，而是整個醫院的資源搭配，從X光確定下刀位置（情報），到麻醉師及護士團隊的支援。以逮捕馬杜洛為例，一次成功的軍事行動，至少需要完美安排六個子計劃：接近、掩護、破門、突入、執行、與撤離。完美的外科手術式軍事行動，不是只靠160空降團與三角洲部隊便能完成，其他搭配單位一樣重要。1993年黑鷹計劃那次失敗，便敗在太過單純的依賴特種部隊突入，忽略了周邊掩護兵力配置，沒有戰鬥直升機與戰鬥機支援，只能靠步兵對抗成千上萬的民兵。所以這次逮捕馬杜洛，動用了150架各型戰機，把每一種可能發生的意外狀況都考慮進去。如果進入海濱城市加拉加斯逮捕一個人就需要這種兵力規模，那進入身處內陸的德黑蘭，或哈沒內衣的老巢馬什哈德，或炸掉他藏身的深山洞穴，需要多大規模的兵力？這是軍事計劃者必須考量的細節。畢竟，政治性武力使用，只許成功，不許失敗。好不容易才從逮捕馬杜洛建立起川普夠狠的威望，怎麼能馬上在伊朗事件中灰頭土臉？這完全不符合政治上的計算。
再次，政治性武力使用的最重要成功要素，便在於「出其不意」。不論是馬杜洛、諾瑞加、或賓拉登，都是躺在床上就出事了，根本來不及反應。但川普烙狠話，卻已經讓伊朗全軍汗毛都豎了起來，進入高度戰備。由於事件發生太突然，美軍在該區沒有足夠軍事資產進行打擊，航母調過來最少需要兩週，黃花菜都涼了。換言之，這次被革命出其不意到的，其實是美軍，川普放軟放涼，不見得等於他放棄使用武力，而是要讓敵人放鬆警戒的必要欺敵措施。而且，如果只有美軍打擊，而無伊朗國內群眾配合，一舉推倒毛拉政權，光憑幾百顆炸彈是沒有作用的，「裡應外合」是需要時間上的緊密接續的。問題是，不像委內瑞拉，美國並沒有時間找好伊朗國內的代理人，伊朗反對派也並無有力的領導人或組織出現。手無寸鐵的群眾上街固然震撼人心，但現實是，在機槍與狙擊手面前，連幾把鳥槍都沒有，再多的熱血也不夠流。美軍的出其不意，不只是需要軍事計劃上的軟化與欺敵，更需要軍方、革命衛隊、與巴斯基民兵內部的分裂、叛逃、或倒戈，那才是對毛拉政權最致命的出其不意。
總結來說，川普不一定會對伊朗實施軍事打擊，主要因素是時間來不及，而等到來得及後，也就喪失了出其不意，暴力鎮壓也已達成效果。川普大可宣稱，他的軍事威脅已經制止了伊朗殺害逮捕群眾，此後偷偷殺害，川普也不知道。根本原因是軍事資產與計劃通通不到位，手術無法進行。拖上幾週甚至幾個月，等美以聯軍佈置好了，美軍才有可能動手。川普並不想大軍進攻伊朗，再打一場伊拉克和阿富汗那種泥沼戰。如果軍事行動沒有成功把握，川普寧可不動手，因為行動失敗比如如不動更慘，一把輸光馬杜洛換來的光環，怎麼算都不值得。
所以，我們不要對川普介入伊朗太過期待，更不應產生奇妙幻想。美軍的軍事資產已不如冷戰時期豐厚，調動一個航母戰鬥群前往波斯灣需要兩至三週，在航母戰鬥群就位前，破門與掩護的兵力鐵定不足，美以不會行動。如果台海有事，其時間差也大致如此，這是我們自己必須硬挺過關的最低限度。另外，美軍計劃逮捕馬杜洛，搞了七、八個月，處理伊朗可能需時更久。需時更久不等於不好，反而可能更加鬆懈敵軍警覺。也就是說，我們必須認清，所有軍事計劃都有其限制與準備時間，疑美論或川粉迷，多半是政治炒作，只是在加強各自同溫層的信心，對於判斷未來走向與決策毫無助益。更深入研究、計算、瞭解現今美軍的行動模式，以及其限制與能量，比在政治上搏聲量更有助益。在軍事相關的領域中，事情愈大條，愈需要冷靜的計算，而不是敲盾牌、量屁股那種鼓舞士氣。所以，我不怎麼相信川普，但我對冰冷無情的參謀首長聯席會議主席凱恩將軍，還是有相當信心的。
※作者為前親民黨文宣部副主任、專欄作家
其他人也在看
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 177
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 114
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 46
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 71
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 16 小時前 ・ 176
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 23 小時前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 801
美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩
[NOWnews今日新聞]記憶體報價自2025年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 56
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 27
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 58
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 34
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 707
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭 醫曝台灣人1壞習慣害的
發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 2 天前 ・ 36
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 1
威力彩衝5.7億！ 3生肖財運大逆襲「成吸金黑馬」
威力彩頭獎上看5.7億，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖，1月財運大逆襲成「吸金黑馬」，存款數字狂漲、錢包鼓到炸，富貴擋都擋不住！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 3