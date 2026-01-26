吳崑玉：解放軍被整骨轉型成伊朗革命衛隊那種

習近平整掉張又俠，不會加強軍委主席負責制，而是實踐了一種「軍委主席復仇制」。（美聯社）





張又俠、劉振立被官宣下馬，震撼整個週末。整個中共中央軍委，現在只剩一個軍委主席習大大，和一個軍內刀把子型，宛如來俊臣之於武則天的軍紀委張升民。有戰鬥經驗的將官被清零，參謀體系被摧毀，高階將領遇缺不補形同團滅，三十年來對標美軍，朝向專業化發展的解放軍，形同被習大大斬首，整骨轉型變成伊朗革命衛隊那種，對領袖絕對忠誠，為保衛個人與政黨政治安全，敢於對人民開槍的政治掛帥型私人武裝力量。這種發展，不會直接導向於習大大敢在台海開戰或不開戰，而會導致整支軍隊的內在信任關係完全崩解，使其戰力大幅削弱，類似史達林大清洗後的蘇聯軍隊，整個指揮體系與專業程度嚴重弱化，耍來耍去就只能耍個朱可夫。而習近平現在，連個朱可夫都找不出來，他可以肆意對台灣或任何國家開戰，但其結果，也將與蘇芬戰爭與德蘇戰爭初期一樣，面對大規模的慘烈失敗。

習近平一直想向毛澤東看齊，甚至超越，這是一種老人病。老小老小，老人常在垂暮之年，偏執的想要實現年少時未能完成的願望，唸軍事的想要打一仗，唸外交的想當大使，作生意的想再去二次創業，當一輩子公務員或上班族的，則想進股市搏一把，實現財富自由。旁人看不懂老人在作怪個啥勁？就像Desperado那首歌的歌詞:「Now it seems to me some fine things，Have been laid upon your table，But you only want the ones that you can't get.」（那些在我看來最好的東西，都放在你的桌上，但你卻偏要去追求那個你得不到的東西）。

問題是，習近平想學毛澤東，卻沒有毛澤東的才氣，不論是文采或是軍事能力都遠遠不如，更沒有毛在長征與解放戰爭中累積出來的威望與神格地位。但他想要取得毛在軍中那種獨一無二的權威，想要效法毛動員群眾上山下鄉那種神性，他唯一的依靠就是鄧小平改革開放所帶來的經濟成果。也許，在習小紅衛兵的心目中，毛主席的想法與理論都是對的，唯一沒有成功的因素，就是中國當年太窮太弱。現在中國夠強大了，所以可以號令天下，莫敢不從；所以可以對全世界輸出革命，打倒美帝；所以可以國進民退，跨過社會主義初級階段，直上天梯，進入共產世界的天堂。

結果是，「集中力量辦大事」，變成了「集中力量犯大錯」，「治大國如翻烙餅」。動態清零沒有清掉病毒，卻清空了經濟與市場。芯片攻堅與新三樣（電動車、鋰電池、太陽能）變成了奸商尋租套利和賺補貼的工具。雄安新區成了爛尾新區，打擊教培、房市、電商，毀掉了野蠻生長的地方財政與商業活力。一帶一路加上戰狼外交，再加上低價傾銷，把全世界大國強國都惹毛了，團結起來，跟隨在教父川普麾下，忍受他的無窮勒索，也要先頂住更惡霸的習式擴張。習大大認為自己是天縱英明，文能安邦，武可定國，所以搞了各種小組，架空國務院與技術官僚。結果是上令不下達，下情不上達，報喜不報憂與陽奉陰違，成了官場生存之道。他一次又一次清洗中，對「兩面人」痛斥嚴打，只差沒用上老毛對林彪的評語:「當面說好話，背後下毒手。」但兩面人卻愈打愈多。原因很簡單，那些敢說真話的全都被整死了，挺拔麥梗都被連根拔起了，當然只剩下牆頭草了。

走到這一步，習大大所可憑恃的，只剩下特務機關與公安部這些刀把子。中央警衛團管一級首長安全，蔡奇在管。公安部特勤局管二級首長及高幹安全，並負有監視任務，王小洪在管。國安部原本管國際情報，現在連國內反情報都管，嚴防「外部勢力介入」，陳一新在管。還有遍佈全國的監視系統，海康威視做的；電子支付普及，用數據鏈串起所有人的行蹤記錄，全在公安局以至公安系統的監控之下。還有大規模網路監控部門管制訊息傳遞及輿論。希特勒、史達林、希姆萊、貝利亞看到這種規模的警察國家，口水都流成了潮吹。但當國家力量被集中到「控制」、「維穩」這單一面向上，還有什麼力氣去幹別的事？當「信任」失去，沒有安全感，才需要監控與維穩，這跟老婆怕老公出軌，才天天去查手機和半夜床上開燈夜審一樣。但過度監控反而會製造更多的不信任，覺得自己不被信任不會讓人變得乖巧，而會變得內縮、怠惰、與喪失熱情、反過來也不會提供信任。結果是，整個組織與社會，不但沒有因頻發大案而更加團結，反而因失掉信任而逐漸的「沙漠化」，每一個沙粒都不敢與旁人發生連結，雖然都在同一塊地上，卻長不出東西來，也撐不住任何重壓。

張又俠的落馬，便是解放軍中這種沙漠化的不可逆轉捩點。

習近平的「軍委主席復仇制」

張又俠的落馬，便是解放軍中這種沙漠化的不可逆轉捩點。張又俠是習近平髮小，兩代交情，又是解放軍中僅存的，有實戰經驗與功勳的將領，連這麼緊密關係的人都能被搞死，還有誰不會被習大大搞死？他與劉振立，都是打過老山戰役的老兵，張又俠是119團團長，以一團之力，頂住越軍六個團的強攻，還是硬把山頭守了下來。自此戰（1984年）之後，中共軍隊40多年沒有打過實戰，因此也再無實戰將領。在解放軍傳統中，實戰而有功勳的將領，是備受尊敬的，毛澤東、鄧小平之所以鎮得住軍隊，便基於此。所以，當習大大拔掉了張又俠，軍中要找誰來鎮住各方軍頭？是個很大的問號。刀把子們嗎？刀把子跟槍桿子是完全不同的運作邏輯，刀把子逮人，向來是優勢警力，以多打少；但槍桿子要面對的是刀山火海，常要以少敵多，那種意志力與決策果斷性是完全不同的。所以德國國防軍將領，向來看不起黨衛軍，直到黨衛軍能打出跟他們一樣好的戰績。

遇缺不補是另一個大問題。軍隊不可一日無將帥指揮，極權國家軍隊強調安全，怕叛變，所以命令系統高度向上集中，抹除個人意志與決策空間，這是前蘇聯共產集團空軍常常打不過美國與民主集團空軍的原因，民主國家飛行員上了天，就是他的天下，但共產國家飛行員要受地面指揮，不能亂飛。這也是谷立言演講中，特別強調「任務式指揮」，下放分散指揮權力的原因。現代戰場變化太快，必須大量依賴基層官兵的主動與協作，等你逐級上報再下令反擊，二十分鐘過去了，敵人早就跑了。而當最大軍頭都被抓下馬來，人人自危，不敢擅自作戰場決策，便會發生要命的決策延遲。諾曼地登陸時，前線要調個裝甲師，還要等半天後，希特勒苦民所苦，睡到中午後才能發令，屆時美軍已在海灘站穩腳跟。簡單地說，當各級指揮官們都在向上看齊，連領個彈藥都要等上級下令，這支軍隊便很難成為一支在現代戰場上快速反應的部隊，也將成為俄羅斯那種，只能不斷將人力送上前線去填補戰線，消耗人命的部隊。

更慘的是，物極必反，君疑臣則誅，臣疑君則反。當將領們人人自危，危到後頭便會密謀造反。而上位者也知道這種人性弱點，於是更加強監視與控制，但這又會增添恐懼與反抗的想法，如此循環往復，生生不息。這次官宣中，指控張又俠等人「踐踏破壞軍委主席負責制」，講白了就是不甩習大大命令，那以後為了生存，大家等命令就好了，何必太過主動，給自己找事？當中級將校覺得自己待在軍隊中，比在外面鬼混還危險，那就只有兩條路走：不是提前報退，就是揪眾反叛。現在軍事叛變不見得一定要走進玄武門開槍砍人頭，一枚飛彈就解決了，更狠的載著戰術核彈頭，一次把中南海大小官員和軍紀委、公安部、國安部團滅，沒了刀把子，大家過好日子，這種風險是與日俱增的。

所以，當習大大重掌軍權，形成絕對控制權威後，並不一定就會發動對外戰爭。雖然對外戰爭很有吸引力，可以快速用民族主義轉移內部不滿情緒，但打仗需要先打破原本的「槍彈分離」規定，把彈藥發下去給部隊，到時槍口會對外或對內，可是個很大的問號。而且就算開打，依前述軍事運作邏輯，這仗打得贏嗎？打贏了又怎樣？加官晉爵嗎？還是跟朱元璋一樣，搞個藍玉案、胡惟庸案，把淮西勳貴，驕兵悍將全給殺了？許多問題都會潛藏在許多官兵的心底，而這些問號既不能跟人討論，也不能信任黨中央的宣傳，悶久了，豆腐心也會變成臭豆腐的。這樣的士氣，能打嗎？

所以，習大大搞掉張又俠，不會加強軍委主席負責制，而是實踐了一種「軍委主席復仇制」。使得軍中人心惶惶，不可終日，表面向上看齊，實際上能混就混。而遇缺不補，更代表了習大大還沒找到信得過的人馬，或在軍中遭遇了其他阻力。凡此種種，不代表他會發動攻台或放棄攻台，而代表著他一旦攻台，失敗機率大幅提高，甚至槍口掉轉，飛彈轉向，消滅了他自己。

※作者為前親民黨文宣部副主任、專欄作家。