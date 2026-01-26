吳崑玉：解放軍被整骨轉型成伊朗革命衛隊那種
張又俠、劉振立被官宣下馬，震撼整個週末。整個中共中央軍委，現在只剩一個軍委主席習大大，和一個軍內刀把子型，宛如來俊臣之於武則天的軍紀委張升民。有戰鬥經驗的將官被清零，參謀體系被摧毀，高階將領遇缺不補形同團滅，三十年來對標美軍，朝向專業化發展的解放軍，形同被習大大斬首，整骨轉型變成伊朗革命衛隊那種，對領袖絕對忠誠，為保衛個人與政黨政治安全，敢於對人民開槍的政治掛帥型私人武裝力量。這種發展，不會直接導向於習大大敢在台海開戰或不開戰，而會導致整支軍隊的內在信任關係完全崩解，使其戰力大幅削弱，類似史達林大清洗後的蘇聯軍隊，整個指揮體系與專業程度嚴重弱化，耍來耍去就只能耍個朱可夫。而習近平現在，連個朱可夫都找不出來，他可以肆意對台灣或任何國家開戰，但其結果，也將與蘇芬戰爭與德蘇戰爭初期一樣，面對大規模的慘烈失敗。
習近平一直想向毛澤東看齊，甚至超越，這是一種老人病。老小老小，老人常在垂暮之年，偏執的想要實現年少時未能完成的願望，唸軍事的想要打一仗，唸外交的想當大使，作生意的想再去二次創業，當一輩子公務員或上班族的，則想進股市搏一把，實現財富自由。旁人看不懂老人在作怪個啥勁？就像Desperado那首歌的歌詞:「Now it seems to me some fine things，Have been laid upon your table，But you only want the ones that you can't get.」（那些在我看來最好的東西，都放在你的桌上，但你卻偏要去追求那個你得不到的東西）。
問題是，習近平想學毛澤東，卻沒有毛澤東的才氣，不論是文采或是軍事能力都遠遠不如，更沒有毛在長征與解放戰爭中累積出來的威望與神格地位。但他想要取得毛在軍中那種獨一無二的權威，想要效法毛動員群眾上山下鄉那種神性，他唯一的依靠就是鄧小平改革開放所帶來的經濟成果。也許，在習小紅衛兵的心目中，毛主席的想法與理論都是對的，唯一沒有成功的因素，就是中國當年太窮太弱。現在中國夠強大了，所以可以號令天下，莫敢不從；所以可以對全世界輸出革命，打倒美帝；所以可以國進民退，跨過社會主義初級階段，直上天梯，進入共產世界的天堂。
結果是，「集中力量辦大事」，變成了「集中力量犯大錯」，「治大國如翻烙餅」。動態清零沒有清掉病毒，卻清空了經濟與市場。芯片攻堅與新三樣（電動車、鋰電池、太陽能）變成了奸商尋租套利和賺補貼的工具。雄安新區成了爛尾新區，打擊教培、房市、電商，毀掉了野蠻生長的地方財政與商業活力。一帶一路加上戰狼外交，再加上低價傾銷，把全世界大國強國都惹毛了，團結起來，跟隨在教父川普麾下，忍受他的無窮勒索，也要先頂住更惡霸的習式擴張。習大大認為自己是天縱英明，文能安邦，武可定國，所以搞了各種小組，架空國務院與技術官僚。結果是上令不下達，下情不上達，報喜不報憂與陽奉陰違，成了官場生存之道。他一次又一次清洗中，對「兩面人」痛斥嚴打，只差沒用上老毛對林彪的評語:「當面說好話，背後下毒手。」但兩面人卻愈打愈多。原因很簡單，那些敢說真話的全都被整死了，挺拔麥梗都被連根拔起了，當然只剩下牆頭草了。
走到這一步，習大大所可憑恃的，只剩下特務機關與公安部這些刀把子。中央警衛團管一級首長安全，蔡奇在管。公安部特勤局管二級首長及高幹安全，並負有監視任務，王小洪在管。國安部原本管國際情報，現在連國內反情報都管，嚴防「外部勢力介入」，陳一新在管。還有遍佈全國的監視系統，海康威視做的；電子支付普及，用數據鏈串起所有人的行蹤記錄，全在公安局以至公安系統的監控之下。還有大規模網路監控部門管制訊息傳遞及輿論。希特勒、史達林、希姆萊、貝利亞看到這種規模的警察國家，口水都流成了潮吹。但當國家力量被集中到「控制」、「維穩」這單一面向上，還有什麼力氣去幹別的事？當「信任」失去，沒有安全感，才需要監控與維穩，這跟老婆怕老公出軌，才天天去查手機和半夜床上開燈夜審一樣。但過度監控反而會製造更多的不信任，覺得自己不被信任不會讓人變得乖巧，而會變得內縮、怠惰、與喪失熱情、反過來也不會提供信任。結果是，整個組織與社會，不但沒有因頻發大案而更加團結，反而因失掉信任而逐漸的「沙漠化」，每一個沙粒都不敢與旁人發生連結，雖然都在同一塊地上，卻長不出東西來，也撐不住任何重壓。
習近平的「軍委主席復仇制」
張又俠的落馬，便是解放軍中這種沙漠化的不可逆轉捩點。張又俠是習近平髮小，兩代交情，又是解放軍中僅存的，有實戰經驗與功勳的將領，連這麼緊密關係的人都能被搞死，還有誰不會被習大大搞死？他與劉振立，都是打過老山戰役的老兵，張又俠是119團團長，以一團之力，頂住越軍六個團的強攻，還是硬把山頭守了下來。自此戰（1984年）之後，中共軍隊40多年沒有打過實戰，因此也再無實戰將領。在解放軍傳統中，實戰而有功勳的將領，是備受尊敬的，毛澤東、鄧小平之所以鎮得住軍隊，便基於此。所以，當習大大拔掉了張又俠，軍中要找誰來鎮住各方軍頭？是個很大的問號。刀把子們嗎？刀把子跟槍桿子是完全不同的運作邏輯，刀把子逮人，向來是優勢警力，以多打少；但槍桿子要面對的是刀山火海，常要以少敵多，那種意志力與決策果斷性是完全不同的。所以德國國防軍將領，向來看不起黨衛軍，直到黨衛軍能打出跟他們一樣好的戰績。
遇缺不補是另一個大問題。軍隊不可一日無將帥指揮，極權國家軍隊強調安全，怕叛變，所以命令系統高度向上集中，抹除個人意志與決策空間，這是前蘇聯共產集團空軍常常打不過美國與民主集團空軍的原因，民主國家飛行員上了天，就是他的天下，但共產國家飛行員要受地面指揮，不能亂飛。這也是谷立言演講中，特別強調「任務式指揮」，下放分散指揮權力的原因。現代戰場變化太快，必須大量依賴基層官兵的主動與協作，等你逐級上報再下令反擊，二十分鐘過去了，敵人早就跑了。而當最大軍頭都被抓下馬來，人人自危，不敢擅自作戰場決策，便會發生要命的決策延遲。諾曼地登陸時，前線要調個裝甲師，還要等半天後，希特勒苦民所苦，睡到中午後才能發令，屆時美軍已在海灘站穩腳跟。簡單地說，當各級指揮官們都在向上看齊，連領個彈藥都要等上級下令，這支軍隊便很難成為一支在現代戰場上快速反應的部隊，也將成為俄羅斯那種，只能不斷將人力送上前線去填補戰線，消耗人命的部隊。
更慘的是，物極必反，君疑臣則誅，臣疑君則反。當將領們人人自危，危到後頭便會密謀造反。而上位者也知道這種人性弱點，於是更加強監視與控制，但這又會增添恐懼與反抗的想法，如此循環往復，生生不息。這次官宣中，指控張又俠等人「踐踏破壞軍委主席負責制」，講白了就是不甩習大大命令，那以後為了生存，大家等命令就好了，何必太過主動，給自己找事？當中級將校覺得自己待在軍隊中，比在外面鬼混還危險，那就只有兩條路走：不是提前報退，就是揪眾反叛。現在軍事叛變不見得一定要走進玄武門開槍砍人頭，一枚飛彈就解決了，更狠的載著戰術核彈頭，一次把中南海大小官員和軍紀委、公安部、國安部團滅，沒了刀把子，大家過好日子，這種風險是與日俱增的。
所以，當習大大重掌軍權，形成絕對控制權威後，並不一定就會發動對外戰爭。雖然對外戰爭很有吸引力，可以快速用民族主義轉移內部不滿情緒，但打仗需要先打破原本的「槍彈分離」規定，把彈藥發下去給部隊，到時槍口會對外或對內，可是個很大的問號。而且就算開打，依前述軍事運作邏輯，這仗打得贏嗎？打贏了又怎樣？加官晉爵嗎？還是跟朱元璋一樣，搞個藍玉案、胡惟庸案，把淮西勳貴，驕兵悍將全給殺了？許多問題都會潛藏在許多官兵的心底，而這些問號既不能跟人討論，也不能信任黨中央的宣傳，悶久了，豆腐心也會變成臭豆腐的。這樣的士氣，能打嗎？
所以，習大大搞掉張又俠，不會加強軍委主席負責制，而是實踐了一種「軍委主席復仇制」。使得軍中人心惶惶，不可終日，表面向上看齊，實際上能混就混。而遇缺不補，更代表了習大大還沒找到信得過的人馬，或在軍中遭遇了其他阻力。凡此種種，不代表他會發動攻台或放棄攻台，而代表著他一旦攻台，失敗機率大幅提高，甚至槍口掉轉，飛彈轉向，消滅了他自己。
※作者為前親民黨文宣部副主任、專欄作家。
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 87則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 23 小時前 ・ 79則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 19 小時前 ・ 2則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 24則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 111則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 115則留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 52則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46則留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 7則留言