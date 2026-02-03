吳巧瀅偕家扶兒手作新年花圈

家扶自立青年吳巧瀅帶領家扶兒少製作新年花圈。（基隆家扶提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

自立青年吳巧瀅帶領基隆家扶汐止服務處二十名兒少一起製作新年花圈。身為花藝師的她教導孩子挑選花材、搭配色彩與造型；兒少專注完成屬於自己的新年花圈。

孩子們開心表示，第一次做花圈覺得很新鮮，希望把完成的作品帶回家增添過年氣氛。透過手作體驗不僅培養專注力與美感，更象徵新的一年有新的開始與好運。

身兼花藝師與早餐店老闆娘等多重身分的吳巧瀅分享，即使工作忙碌，仍希望透過花圈製作及辦理早餐店一日義賣等公益活動，支持、關心弱勢兒少，讓溫暖成為孩子成長路上的力量。

中心主任黃詩文表示，感謝吳巧瀅長期對家扶兒少的支持與陪伴。基隆家扶在地深根多年，持續關懷經濟弱勢家庭及兒少保護議題，透過辦理多元活動，適時提供陪伴與學習環境，協助孩子培養才藝專長、自立能力，並逐步探索生涯方向，期待社會各界持續響應，一起為孩子打造更有希望的未來。