吳建志9點爬梳光復鄉災情政治脈絡 轟民進黨操弄認知作戰
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
馬太鞍堰塞湖發生至今已逾35日，花蓮縣議員吳建志今（30）日以事件發生的時間序提，出民進黨政府應變災害方式，並痛批其刻意以媒體側翼護航，發動認知作戰，致使輿論對花蓮縣政府不利，影響救災；再者，他也舉多項實例，如行政院長卓榮泰扭頭走人，中央救災失職，並指民進黨鋪天蓋地操作認知作戰，足見民進黨為了政治毫無同理心，也完全不顧災民自己的災後權益，影響宛如一面現實的照妖鏡。
吳建志全文：
一、 馬太鞍堰塞湖自7月發生以來，中央政府農委會先是委托陽明交大做評估，初期低估了堰塞湖可能帶來災情的嚴重性，導致中央各部會（農業部、經濟部、內政部等單位）在檢閱研究報告之際 ，同樣也輕忽了災情的嚴重性，尤其在8月至9月期間，光復鄉林鄉長及縣府秘書長在與中央視訊會議中都反複強調反映，會有潰壩和下游決堤的立即危險。
本席早就提醒馬太鞍溪堰塞湖潛伏巨大危機，防災不能只停留在簡報，甚至立法院國民黨團傅總召早在8/13朝野協商，立法院朝野協商通過附帶決議，將馬太鞍溪的堰塞湖問題納入丹娜絲颱風特別條例600億中，並示警要求中央政府農業部要有積極作為，結果農業部長陳駿季回應表示「目前評估沒有立即危險」的離譜說法。
就連民眾黨立委林憶君8/26在立法院質詢行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季時 ，陳駿季部長竟然回答「它不會瞬間潰堤」的無知說法 ，充分印證中央政府面對極端氣候複合式天災採取相對消極的認知和作為。直到九月23日災情發生前一週，內政部才委託李鴻源教授找了台大研究團隊重做評估，才意識到可能的嚴重性，隨後內政部發文短短一天要求光復鄉公所從撤離600多人上調至撤離8600多人，並提出垂直撤離說法，鄉公所地方只能完全依法執行，但災情已來不及設防。隨後爆發慘重災情，從潰堤時間、災害面積和撤離時間，完全超出陽明交大、台大2個研究團隊所判定「溢流」的認定範圍，造成史無前例的重大傷亡事件。
二、 民進黨為了避免對自己造成政治衝擊，第一時間媒體側翼護航，發動認知作戰，將輿論風向引導至「溢流不是潰堤」、「花蓮縣政府撤離不利」等面向，卻掩蓋從農業部對堰塞湖未引流治理疏失、再到內政部短短一天要求地方政府從撤離人數600多人增加到8600多人的執行難度。另外，也沒有說明按照防災法，撤離任務是需要由中央單位輔導地方「光復鄉公所」進行撤離任務，就法規上並非由花蓮縣政府直接進行，民進黨刻意掩蓋事實，一昧操作『花蓮縣政府撤離不利』的認知作戰，清洗與論風向。
三、行政院長卓榮泰9/24帶著不分區立委沈伯祥，前往光復鄉馬太鞍溪南岸視察災情連訪時，竟在未完成堰塞湖災害原因調查報告完成前，大剌刺地向眾家媒體前公開直說「撤離有瑕疵 」等語，意圖為自己疏失的行政團隊掩非飾過，藉由配合的媒體來誤導輿論風向，意圖定調都是地方的不對 。
揆閣此話一出，立即引來前線最辛苦守在第一線的鄉公所基層、警消人員的強烈反彈。在旁的傅崐萁總召深為基層人員叫屈，挺身而出請院長公開宣示，請網軍不要亂放假消息，側翼不要操作認知作戰，此時此刻是救人救災第一。
然而，沈伯祥表現護主模樣，卓榮泰根本不願真誠面對實況，當著媒體面兩度甩頭離開現場，獨留總召接受媒體連訪。之後種種跡象顯示，民進黨網軍側翼，撲天蓋地操作認知作戰，而為中央政府撇清所有責任。
四、光復鄉公所、花蓮縣政府，從災前至災後，都按照救災防救法執行應有職務。更是早於中央政府先到光復鄉糖廠設立鄉級指揮所、縣級前進指揮所。當卓榮泰於災難發生後，9月24日來到縣級前進指揮所，以「另有行程」為由，態度傲慢甩頭走人，更是晚了縣政府2天後，才於25日設立中央協調所。
依事理，中央相關單位若及早意識堰塞湖致災嚴重問題，在災前就應先派中央協調官和可協助撤離的中央資源人力物力進駐光復待命才是上策，結果中央是在災後才來進來做。加上這場災難規模超出地方政府乘載救災能量，而隨著媒體報導，大量鏟子超人、人力物力源源不絕湧入災區，致災區現場秩序混亂。
五、 媒體調查，網路上8成民眾認為中央失職，應該負更大責任，在輿論壓力下，行政院意識到問題的嚴重性，隨即委派政務委員季連成擔任協調官，進駐災區，直接搶奪花蓮縣政府的救災權，接管主導災區的救災工作。網軍側翼同時發動認知作戰，民進黨陸軍黨工深入災區，在災民之中操作「花蓮縣政府神隱」、「救災都沒看到地方政府」、「季將軍好棒棒」等輿論風向，試圖扳回中央失職的政治印象。
六、 氣象預報說又有颱風逼近，嚴防上游堰塞湖因豪大雨再次潰堤，此時主導光復救災工作的政委季連成協調官認為要開始進行疏散演練，經過沙盤推演，與積極溝通災民，一整天也才完成4000多人的疏散演練作業。離之前內政部發函要求光復鄉公所一天疏散8600人差了不只一點，足見災前中央下達地方撤離命令之倉促與魯莽，同時也證明中央災前誤判災情有多嚴重。
七、 隨著救災工作告一段落，紅色警戒調降，災區整體情勢轉變爲重建，政委季連成與行政院官員工作告一段落，開始撤離災區，同一時間，傅崐萁總召為了確保災民的災後權益，著手展開立法工作。國民黨立法院黨團鄭天財立委提出《樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例》，並已於立法院逕付二讀，期盼朝野協商前先廣納地方意見，讓重建工作更貼近災民需求，並在光復災區開展「災民協調會」，並要求花蓮縣政府、國民黨花蓮縣議會黨團、光復鄉公所、光復鄉民代表會、村鄰長、以及地區災民等地方單位同時列席，展現國民黨服務災民與資源整合的能力。
八、 因空間有限，「災民協調會」預計分批次進行，然而民進黨側翼及無黨籍的張峻議長，因不願見到國民黨立委、國民黨議會黨團深入災區服務災民，隨即在災民之中發動認知作戰，以自己沒有被通知為由，帶領群眾大鬧災民協調會現場。傅崐萁總召及花蓮縣議會國民黨團隨即表示，一場協調會場地無法容納全部災民，未來還會分批次進行座談，張峻及許多災民在民進黨的認知操作下，殊不知「重建特別條例」一但通過，所有的災民包跨張峻本人都會是受益的對象，足見張峻大鬧災民協調會完全名不正言不順。
九、 民進黨不願國民黨版本的「重建特別條例」順利通過，造成自己政治損傷，所以持續對光復災民發動認知作戰，刻意號召部分災民北上立法院抗議在野黨推動「重建特別條例」的內容，配合媒體持續帶風向，試圖掩蓋光復事件一開始即是中央政府智庫誤判情勢，輕忽災情導致後續的一系列結果。
為了避免災民向中央政府申請國賠、避免災民針對中央各單位失職進行咎責、避免災民將政治不利的因素燒向自己，民進黨透過空軍媒體操作、陸軍黨工深入災民中以訛傳訛，把災民當成認知遙控的對象來打擊在野黨，試圖為民進黨自己作為執政黨的政治失職做掩護，將災民的意識形態玩弄於股掌之間。災民作為受難者本應被好好照顧，如今成為民進黨精神遙控的對象，寧願不斷操作災民混淆視聽，也要避免災民燒向自己，足見民進黨為了政治毫無同理心，也完全不顧災民自己的災後權益。
照片來源：吳建志臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
花蓮太平洋溫泉季正式啟動 余明勲：希望50萬名「超人」願意再回訪
花蓮議員鍾素政稱座談會「走形式」？ 張峻反嗆：變相承認在過水
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
宴請企業領袖代表 林信義：科技是雙面利刃、AI要「以人為本」
[Newtalk新聞] 今年亞太經濟合作會議（APEC）在南韓慶州舉辦，我國領袖代表林信義昨（29）日宴請企業領袖代表。他說，科技是雙面利刃，既能興利也能危害，AI要「以人為本」，為了增進人們的幸福才有價值，也才有資格去使用這把利刃。 我國領袖代表團昨晚舉辦「2025年APEC經濟領袖週——企業代表歡迎晚宴」，宴請宏碁董事長陳俊聖、廣達技術長張嘉淵、台灣大哥大總經理林之晨等我國APEC企業諮詢委員會代表，以及南韓、泰國、日本的企業代表，共約30多名企業領袖出席。 林信義致詞時，轉達總統賴清德行前交付他的三項任務。第一，台灣致力強化經濟韌性，為促進區域經貿發展做出貢獻；第二，台灣願分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰；第三，台灣推動以「人」為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力。 林信義表示，任何能緊密合作、相互支援的組織，必然是成員之間擁有相同或相近的價值觀，在此基礎上才能建立信任、展開緊密的合作。他說，台灣重視以規則為基礎的國際經濟貿易秩序，崇尚自由經濟、誠信交易與依法行政的價值，台灣人民與企業非常樂意與所有APEC經濟成員在共同的信念價值觀上，分享自身經驗並提供協助。新頭殼 ・ 1 天前
AI科技助攻 三峽警即時查獲偽牌車犯嫌
記者黃秋儒／新北報導 新北市警察局三峽分局於昨（29）日上午10時53分，成功運用A…中華日報 ・ 1 天前
從新手到投資達人 INFINOX 專家教你看懂股票市場脈動
在金融世界中，股票是最廣為人知的投資工具之一，無論你是初學者還是有經驗的投資人，了解股票市場的運作都是理財過程中不可或缺的一步。INFINOX專家指出，掌握股票的概念與交易方式，有助於投資人更靈活地應對市場變化，尤其身處全球經濟動盪的時期，更加重要。購買股票可從公司的成長與獲利中受益股票代表著一家公司的所有權份額，當你購買某家公司的股票時，你成為該公司的股東，當股價上升或公司發放股息時，投資人就能獲得回報。全球主要的股票市場，如紐約證券交易所（NYSE）與納斯達克（NASDAQ），每日都有數以億計的交易發生。這些市場反映的不僅是企業的表現，也體現了整體經濟的健康狀況。CFD提供靈活性與槓桿機制除了直接購買股票外，投資人還可以透過股票差價合約參與市場。CFD（差價合約）是一種衍生性金融工具，讓交易者可以根據股票價格的上漲或下跌進行投機，而不需要實際持有股票。INFINOX分析師解釋，差價合約的最大優勢在於靈活性與槓桿機制。投資人能以較小的資金參與大額交易，並且可在市場上漲或下跌時都有機會獲利。不過，需要注意的是，槓桿同時也放大了風險，因此交易者應該謹慎操作並妥善管理倉位。科技、能源與綠色台灣好新聞 ・ 1 天前
當故事遇見資本：臺北的影響力投資進行式！
近年來對文創領域的投資案逐年增加，但資本對文創的投資仍有許多遲疑因素，如回收期長、計畫變數多等，因此，政府的角色不只是推手，更可以是領投人與共投者。同時，臺北市長蔣萬安也認為應把文化內容帶入城市發展，驅動城市的創新與產業活力，並在制度、資源上給予協助，在國際上許多亮眼的案例逐漸發揮影響力，以及永續考量下商業回報衡量多元性的當下，文創產業有了更進一步的可能。警政時報 ・ 1 天前
黃國昌願見習近平 梁文傑：人都會變不確定他是否還在黑名單
民眾黨主席黃國昌今（30日）自稱願在對等尊嚴的情況下見中國國家主席習近平，但自己還在黑名單上。對此陸委會副主委梁文傑表示，不確定黃是否還在黑名單，畢竟「每個人都會有變化」，梁也強調，若能見到習近平，表示是經中共認可過的人，因此他認為不需要急著表態。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
災民反對「特定區劃設」 傅崐萁刪爭議條文：尊重災民
國民黨總召傅崐萁，力推「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，但內容卻被質疑有諸多問題。來自花蓮光復鄉的部落青年，今(30)日紛紛北上立法院抗議，反對以「特定區劃設」取代安置，跟任何形式的強制遷...華視 ・ 20 小時前
江肇國轟羅廷瑋助理帶謠言風向 質疑台中市府失職在洗白
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 非洲豬瘟爆發後，台中市政府防疫作為屢遭外界質疑。民進黨台中市議員江肇國29日於臉書貼出一張line對話截圖，指出國民黨立委羅廷瑋助理於社群群組貼文，內容稱「非洲豬瘟破口就是中央」，讓江批評，鄰里群組的謠言又來了，而且又是羅廷瑋助理帶風向。 根據圖片，助理貼文內容如下：「台中的非洲豬瘟，豬沒有豬瘟症狀。中央對於沒有症狀...匯流新聞網 ・ 1 天前
300億堰塞湖災後重建條例明三讀 藍黨團感謝綠、白兩黨相挺
[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉後，國民黨立法院團總召傅崐萁等人提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」 草案，今（30日）由立法院長韓國瑜召集朝野協商後，並達成共識。國民黨團也發出新聞稿，感謝民進黨團及民眾黨團全力支持，特別條例總經費上調到300億元，並預告預計在明天的立法院會完成三讀，於災後重建預估會在2027年3月31日完成。 國民黨團表示，今天下午，韓國瑜主持的朝野協商圓滿順利，國民黨版《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》達成一致決議。這是台灣第一個因堰塞湖釀災而制定的重建條例，迥異於過去多個颱風或地震而設立的法令，光復鄉漢人及部落鄉親各佔半數，重建條例必須另依《原住民基本法》與族人充分溝通，尊重所有居民意願，土地空間及安置計畫，絕對會以災民權益為主，依居民共識而行。 國民黨團接續說明，堰塞湖潰壩也跟《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》的台南嘉義屋頂吹翻有所區隔，「農田土石挖掘清運復原、專案休耕、農田廢園重建、農地重劃及農業生產環境重建」是極難極大的工程，「商家災戶援助、生產設備汰換、產業設施、生財器 具、運輸、各類輔具及交新頭殼 ・ 21 小時前
葉霸開嗆了！痛斥徐榛蔚怠忽職守、批傅崐萁「自甘墮落」：被看破手腳
今年9月間，花蓮光復鄉遭受洪災，全台「鏟子超人」及國軍等，紛紛投入救援，但縣府動作卻遭民眾「慢半拍」。30日，「葉霸」葉春蓮老師受訪表示，洪災前中央早已發佈警戒，縣府也宣布放假，但縣長徐榛蔚卻跑去韓國招商，痛批「縣府根本不重視，完全沒有看到（徐榛蔚）在指揮中心，可以說是怠忽職守」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
指川習會「化解歧見」 黃國昌：民眾關心暫時性關稅還要多久
美國總統川普30日上午與中國大陸國家主席習近平進行1小時40分鐘會晤，會後川普宣布達成眾多共識，美國將對中國大陸出口商品關稅從57％降至47％，並將對陸芬太尼關稅稅率減為10％，但未觸及到台灣議題。對中廣新聞網 ・ 10 小時前
綠控藍白刪預算釀防疫破口 陳昭姿轟造謠：非洲豬瘟查驗非食藥署業務
日前台中市爆發首例非洲豬瘟，民進黨新北市議員卓冠廷指控，「藍白刪除邊境防疫預算導致非洲豬瘟破口」。對此，民眾黨立委陳昭姿反擊，食藥署根本就沒有執行非洲豬瘟查驗業務，其職權隸屬關務署與農業部防檢署，民進黨此舉完全是混淆視聽、誤導輿論的政治操作。中天新聞網 ・ 22 小時前
國際扶輪捐贈家電助花蓮光復鄉民災後家園重建
記者林中行／花蓮報導 馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，導致馬太鞍溪橋沖毀、堤防破損，造成光復…中華日報 ・ 22 小時前
林岱樺：11/1親上火線公開說明 盼社會停止撕裂、讓真相還我清白
林岱樺回應司法風波：願接受考驗 盼社會勿再撕裂 【記者 王苡蘋／高雄報導】針對近期外界關注的司法爭議，立法委員台灣好報 ・ 19 小時前
批鄭麗文用詞與國台辦如出一轍 民進黨：背離台灣主權與民主共識
韓瑩指出，民進黨自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從蔡總統的四個堅持，到賴總統提出的和平四大支柱，立場清楚一致。反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。韓瑩表示，這段時間以來，國民黨為...CTWANT ・ 23 小時前
琥珀茶香開啟輕旅行！台東紅烏龍攜手HARIO推出酒瓶冷泡茶壺聯名禮盒
【記者 朱達志／台東 報導】台東紅烏龍品牌再度驚豔跨界！攜手日本百年耐熱玻璃領導品牌 HARIO，共同推出兼具台灣好報 ・ 22 小時前
人權會《兩公約》獨立評估意見 聚焦不利處境群體保障
國家人權委員會今（30）日舉行「《兩公約》第四次國家報告獨立評估意見發表會」。人權會依職權完成本次獨立評估意見，除協助國際審查委員瞭解我國人權現況，更期待透過公開發表的方式，督促政府正視結構性問題，回應處於不利處境群體之聲音。中時新聞網 ・ 22 小時前
防傅崐萁突襲！馬太鞍洪災條例下午協商 Fata'an部落奔立院抗議
立法院國民黨團總召傅崐萁推出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，但條文第1、第6條被質疑「問題極大」，花蓮縣光復鄉部落青年Lisin Haluway驚呼「部落被突襲了」，本以為二讀後還有1個月時間，但昨深夜突然收到通知，今天下午3點立法院長韓國瑜將主導黨團協商，擔心被占多數的國民黨強推，今自由時報 ・ 1 天前
高市府導入AI助攻傳產深度轉型！獲「2025天下城市治理卓越獎」肯定
高雄市政府攜手全台最大產業加速器StarFab推動「建構亞灣創新生態系計畫」，鏈結 NVIDIA Inception計畫強化AI技術支援，導入國家級算力資源（Taipei-1)，協助47家高雄鋼鐵、金屬加工、紡織、石化及光電等產業企業與新創團隊合作，引入AI技術，協助傳統產業創新升級，數位與淨零轉型，並於今(114)年度以「打造 AI 產業生態系經濟與永續共榮」為主題，獲得「2025天下城市卓越獎三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
【何啟聖專欄】《沉默的榮耀》照出民進黨的歷史錯亂：歌頌與對抗同一個對象
何啟聖／資深媒體人 《沉默的榮耀》這部大陸劇在播出後迅速引發兩岸熱議，在大陸被視為「諜戰英雄史詩」，在台灣則被包上「統戰影劇」的標籤。這部戲以吳石案為藍本，透過真名真姓的呈現，重新喚醒了人們對一段幾乎被塵封的歷史記憶。馬場町的獻花事件，更讓它從戲劇變成現實政治的投影。陸委會副主委梁文傑在回應媒體時說，現場的花束多來自陸籍人士，未見台灣人署名，這句話其實道破了...匯流新聞網 ・ 21 小時前
持續喊話中央禁廚餘養豬 張麗善：防疫不應被8%豬隻綁架
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 全台各縣市正面對非洲豬瘟持續威脅與衝擊，雲林縣長張麗善今（30）日於議會接受議員廖偉晴質詢時重申，中央政府應展現「全面杜絕非洲豬瘟」的決心，禁止廚餘進入養豬場，避免僅占全國約8%的廚餘養豬場成為防疫破口。她同時呼籲中央，同步推動一縣市一廚餘資源化處理廠，「讓廚餘變肥料、肥料養土地」，將此次防疫危機變成產業轉型升級、環...匯流新聞網 ・ 21 小時前