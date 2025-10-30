吳建志9點爬梳光復鄉災情政治脈絡 轟民進黨操弄認知作戰 203

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

馬太鞍堰塞湖發生至今已逾35日，花蓮縣議員吳建志今（30）日以事件發生的時間序提，出民進黨政府應變災害方式，並痛批其刻意以媒體側翼護航，發動認知作戰，致使輿論對花蓮縣政府不利，影響救災；再者，他也舉多項實例，如行政院長卓榮泰扭頭走人，中央救災失職，並指民進黨鋪天蓋地操作認知作戰，足見民進黨為了政治毫無同理心，也完全不顧災民自己的災後權益，影響宛如一面現實的照妖鏡。

吳建志全文：

一、 馬太鞍堰塞湖自7月發生以來，中央政府農委會先是委托陽明交大做評估，初期低估了堰塞湖可能帶來災情的嚴重性，導致中央各部會（農業部、經濟部、內政部等單位）在檢閱研究報告之際 ，同樣也輕忽了災情的嚴重性，尤其在8月至9月期間，光復鄉林鄉長及縣府秘書長在與中央視訊會議中都反複強調反映，會有潰壩和下游決堤的立即危險。

本席早就提醒馬太鞍溪堰塞湖潛伏巨大危機，防災不能只停留在簡報，甚至立法院國民黨團傅總召早在8/13朝野協商，立法院朝野協商通過附帶決議，將馬太鞍溪的堰塞湖問題納入丹娜絲颱風特別條例600億中，並示警要求中央政府農業部要有積極作為，結果農業部長陳駿季回應表示「目前評估沒有立即危險」的離譜說法。

就連民眾黨立委林憶君8/26在立法院質詢行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季時 ，陳駿季部長竟然回答「它不會瞬間潰堤」的無知說法 ，充分印證中央政府面對極端氣候複合式天災採取相對消極的認知和作為。直到九月23日災情發生前一週，內政部才委託李鴻源教授找了台大研究團隊重做評估，才意識到可能的嚴重性，隨後內政部發文短短一天要求光復鄉公所從撤離600多人上調至撤離8600多人，並提出垂直撤離說法，鄉公所地方只能完全依法執行，但災情已來不及設防。隨後爆發慘重災情，從潰堤時間、災害面積和撤離時間，完全超出陽明交大、台大2個研究團隊所判定「溢流」的認定範圍，造成史無前例的重大傷亡事件。

二、 民進黨為了避免對自己造成政治衝擊，第一時間媒體側翼護航，發動認知作戰，將輿論風向引導至「溢流不是潰堤」、「花蓮縣政府撤離不利」等面向，卻掩蓋從農業部對堰塞湖未引流治理疏失、再到內政部短短一天要求地方政府從撤離人數600多人增加到8600多人的執行難度。另外，也沒有說明按照防災法，撤離任務是需要由中央單位輔導地方「光復鄉公所」進行撤離任務，就法規上並非由花蓮縣政府直接進行，民進黨刻意掩蓋事實，一昧操作『花蓮縣政府撤離不利』的認知作戰，清洗與論風向。

三、行政院長卓榮泰9/24帶著不分區立委沈伯祥，前往光復鄉馬太鞍溪南岸視察災情連訪時，竟在未完成堰塞湖災害原因調查報告完成前，大剌刺地向眾家媒體前公開直說「撤離有瑕疵 」等語，意圖為自己疏失的行政團隊掩非飾過，藉由配合的媒體來誤導輿論風向，意圖定調都是地方的不對 。

揆閣此話一出，立即引來前線最辛苦守在第一線的鄉公所基層、警消人員的強烈反彈。在旁的傅崐萁總召深為基層人員叫屈，挺身而出請院長公開宣示，請網軍不要亂放假消息，側翼不要操作認知作戰，此時此刻是救人救災第一。

然而，沈伯祥表現護主模樣，卓榮泰根本不願真誠面對實況，當著媒體面兩度甩頭離開現場，獨留總召接受媒體連訪。之後種種跡象顯示，民進黨網軍側翼，撲天蓋地操作認知作戰，而為中央政府撇清所有責任。

四、光復鄉公所、花蓮縣政府，從災前至災後，都按照救災防救法執行應有職務。更是早於中央政府先到光復鄉糖廠設立鄉級指揮所、縣級前進指揮所。當卓榮泰於災難發生後，9月24日來到縣級前進指揮所，以「另有行程」為由，態度傲慢甩頭走人，更是晚了縣政府2天後，才於25日設立中央協調所。

依事理，中央相關單位若及早意識堰塞湖致災嚴重問題，在災前就應先派中央協調官和可協助撤離的中央資源人力物力進駐光復待命才是上策，結果中央是在災後才來進來做。加上這場災難規模超出地方政府乘載救災能量，而隨著媒體報導，大量鏟子超人、人力物力源源不絕湧入災區，致災區現場秩序混亂。

五、 媒體調查，網路上8成民眾認為中央失職，應該負更大責任，在輿論壓力下，行政院意識到問題的嚴重性，隨即委派政務委員季連成擔任協調官，進駐災區，直接搶奪花蓮縣政府的救災權，接管主導災區的救災工作。網軍側翼同時發動認知作戰，民進黨陸軍黨工深入災區，在災民之中操作「花蓮縣政府神隱」、「救災都沒看到地方政府」、「季將軍好棒棒」等輿論風向，試圖扳回中央失職的政治印象。

六、 氣象預報說又有颱風逼近，嚴防上游堰塞湖因豪大雨再次潰堤，此時主導光復救災工作的政委季連成協調官認為要開始進行疏散演練，經過沙盤推演，與積極溝通災民，一整天也才完成4000多人的疏散演練作業。離之前內政部發函要求光復鄉公所一天疏散8600人差了不只一點，足見災前中央下達地方撤離命令之倉促與魯莽，同時也證明中央災前誤判災情有多嚴重。

七、 隨著救災工作告一段落，紅色警戒調降，災區整體情勢轉變爲重建，政委季連成與行政院官員工作告一段落，開始撤離災區，同一時間，傅崐萁總召為了確保災民的災後權益，著手展開立法工作。國民黨立法院黨團鄭天財立委提出《樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例》，並已於立法院逕付二讀，期盼朝野協商前先廣納地方意見，讓重建工作更貼近災民需求，並在光復災區開展「災民協調會」，並要求花蓮縣政府、國民黨花蓮縣議會黨團、光復鄉公所、光復鄉民代表會、村鄰長、以及地區災民等地方單位同時列席，展現國民黨服務災民與資源整合的能力。

八、 因空間有限，「災民協調會」預計分批次進行，然而民進黨側翼及無黨籍的張峻議長，因不願見到國民黨立委、國民黨議會黨團深入災區服務災民，隨即在災民之中發動認知作戰，以自己沒有被通知為由，帶領群眾大鬧災民協調會現場。傅崐萁總召及花蓮縣議會國民黨團隨即表示，一場協調會場地無法容納全部災民，未來還會分批次進行座談，張峻及許多災民在民進黨的認知操作下，殊不知「重建特別條例」一但通過，所有的災民包跨張峻本人都會是受益的對象，足見張峻大鬧災民協調會完全名不正言不順。

九、 民進黨不願國民黨版本的「重建特別條例」順利通過，造成自己政治損傷，所以持續對光復災民發動認知作戰，刻意號召部分災民北上立法院抗議在野黨推動「重建特別條例」的內容，配合媒體持續帶風向，試圖掩蓋光復事件一開始即是中央政府智庫誤判情勢，輕忽災情導致後續的一系列結果。

為了避免災民向中央政府申請國賠、避免災民針對中央各單位失職進行咎責、避免災民將政治不利的因素燒向自己，民進黨透過空軍媒體操作、陸軍黨工深入災民中以訛傳訛，把災民當成認知遙控的對象來打擊在野黨，試圖為民進黨自己作為執政黨的政治失職做掩護，將災民的意識形態玩弄於股掌之間。災民作為受難者本應被好好照顧，如今成為民進黨精神遙控的對象，寧願不斷操作災民混淆視聽，也要避免災民燒向自己，足見民進黨為了政治毫無同理心，也完全不顧災民自己的災後權益。

照片來源：吳建志臉書

