吳建豪「奪命三搖」掀全場尖叫 抱吉他狂扭腰臀
記者林政平報導／吳建豪近來以 F3 身分重返歌壇，為歌手生涯再寫新篇章，2025 年底對他而言可說是收穫滿滿。不僅《F✦FOREVER恆星之城》巡演口碑、人氣雙收，醞釀三年的全新專輯《Dance Until We Die》也終於在歌迷引頸期盼下正式問世。專輯中的作品皆由他親自參與詞曲創作，並趕在 2025 年 12 月 31 日數位上架，為這一年畫下精彩句點，並開啟全新視野的2026年。
先前在《F✦FOREVER恆星之城》巡演舞台上，吳建豪搶先曝光六首全新創作，其中〈傑作〉一曲尤為吸睛，他抱著吉他大幅度扭動腰臀、全身律動的舞蹈動作，瞬間引爆全場尖叫聲浪，極度考驗核心與腰腹力量，也被歌迷戲稱為「奪命三搖」，直擊感官、震撼人心。
《Dance Until We Die》完整記錄了吳建豪生命歷程中的高低起伏，既有日常裡的甜美片段，也釋放出強烈而鮮明的生命能量。專輯目前已全面數位上線，而《F✦FOREVER恆星之城》巡演也將於 2026 年 1 月 9 日、10 日、11 日移師成都五糧液文化體育中心綜合體育館登場，持續把熱力與感動帶給更多歌迷。
