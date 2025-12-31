吳建豪三年磨一輯 「奪命三搖」搖進歌迷心坎

吳建豪宣布推出籌備三年的個人專輯《Dance Until We Die》。（相信音樂提供）

在《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會上海場收穫滿滿回響後，吳建豪籌備三年的全新專輯《Dance Until We Die》終於在2026年前一天亮相；前導影片釋出即引來日本、馬來西亞、美國歌迷熱烈回應，率先公開的〈Ur The Reason〉迅速登上KKBOX新歌即時榜冠軍，為回歸揭開序幕。

新作由吳建豪親自參與詞曲創作，共收錄10首全新歌曲，延續舞台能量，也把情緒推向更深層的自我對話。在即將邁入2026年之際，《Dance Until We Die》以不設終點的舞步，描繪他對音樂與生命的持續探索，節奏不停，心跳不歇。

吳建豪在《F✦FOREVER恆星之城》演唱會上率先曝光新歌。（相信音樂提供）

巡演中，吳建豪搶先帶來〈Dance Until We Die〉〈Save me〉〈Ur The Reason〉〈Peace by piece〉〈傑作〉〈Pray〉六首新歌，打造完整的個人solo段落，唱跳、情緒與張力全面釋放。〈傑作〉一曲中，他抱著吉他大幅度扭動腰臀，挑戰核心與腰腹極限，瞬間引爆全場，被歌迷封為「奪命三搖」，舞動直擊人心。

專輯音樂風格橫跨70、80年代復古電影配樂，融合Daft Punk與Prince的實驗律動，再接軌Two-step beat的摩登節拍。吳建豪與金獎製作人David Lucius King、創作夥伴Sam Lin林中宣再度合作，在純粹玩音樂的過程中磨合出更清晰的個人輪廓。整張作品記錄生命高低起伏與日常甜美，他也邀請聽眾隨心播放，不必排序、不設框架，讓旋律自然滲進生活。《Dance Until We Die》已數位上線，《F✦FOREVER恆星之城》將於2026年1月9、10、11日在成都五糧液文化體育中心綜合體育館演出。

