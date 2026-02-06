吳建豪偶像過世崩潰了！「舞廳狂跳整晚」 回家後才痛哭

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

Van Ness吳建豪醞釀三年的全新專輯《Dance Until We Die》，於2025年最後一天推出，吳建豪在MV上也「玩」出歌曲的生命，邀請曾BIGBANG、BLACKPINK的Jisoo等歌曲MV導演的Han Sa-min為MV執導。

吳建豪的歌曲〈Dance Until We Die〉，致敬偶像麥可傑克森。（圖／相信音樂提供）

〈Dance Until We Die〉創作靈感來自於世紀「流行樂之王」麥可傑克森，在麥可傑克森過世的那天，對於吳建豪來說可是晴天霹靂，視麥可為偶像的他說：「看到消息後，不知怎麼去宣洩心中的情緒，所以我去舞廳跳了一整晚，舞廳那天都播麥可的歌，最後我回到家休息時，才開始落淚。」對於熱愛跳舞的吳建豪來說，這天的巨星隕落，影響他對藝術千秋、生命一瞬的體悟，決定學習麥可傑克森對音樂、舞蹈的精神，不管如何就是跳到最後一刻，促成了這首深具生命張力的同名主打〈Dance Until We Die〉。

吳建豪去年推出專輯《Dance Until We Die》。（圖／相信音樂提供）

MV吳建豪邀請好友Han Sa-min執導，有私交的兩人很常聊電影話題，也創造出這首極具末日重生電影感的MV。在拍攝過程中，他與導演從造型像是眼鏡該戴什麼款式，衣服該穿什麼樣式，手套的顏色，兩人不斷地反覆討論，對於細節畫面都相當講究。第一次合作兩人就默契十足，當吳建豪帶了很多他覺適合的眼鏡給導演細選，導演一眼就中復古紅眼鏡，這支也正是專輯主視覺的造型眼鏡，另外導演還安排許多劇情，考驗吳建豪的情緒表達，他都能很快展現，導演看著螢幕的他頻頻讚嘆「很帥」。

