吳建豪偶像過世崩潰了 「舞廳跳一整晚」回家偷哭

吳建豪〈Dance Until We Die〉致敬麥可傑克森。相信音樂提供



吳建豪醞釀3年推出新專輯《Dance Until We Die》，他透露同名新歌創作靈感來自於「流行樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson），偶像過世那天對他來說簡直晴天霹靂，「看到消息後，不知怎麼去宣洩心中的情緒，所以我去舞廳跳了一整晚，舞廳那天都播麥可的歌，最後我回到家休息時，才開始落淚」。巨星隕落影響他對藝術千秋、生命一瞬的體悟，決定學習麥可傑克森對音樂、舞蹈的精神，不管如何就是跳到最後一刻。

〈Dance Until We Die〉極具末日重生電影感的MV邀「BIGBANG」、「BLACKPINK」Jisoo等歌曲MV導演Han Sa-min執導，吳建豪帶了很多眼鏡給導演細選，導演一眼就中復古紅眼鏡，也成為專輯主視覺的造型眼鏡，另外導演還安排許多劇情，考驗他的情緒表達，他都能很快展現，對於細節相當講究的2人第1次合作就默契十足。

MV中也有許多舞蹈畫面，吳建豪從半夜拍到早上6點，其中跳舞就跳了2、3個小時，儘管當時氣溫僅13度，他仍跳到爆汗，完全跳出〈Dance Until We Die〉的歌曲精神。

