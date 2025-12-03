吳建豪傳「暴瘦20公斤」臉頰凹陷照曝光！ 本人親上火線自拍回應

F3言承旭、周渝民、吳建豪即將在12月19、22日於上海開唱，朱孝天疑似因為多次洩漏進度而被排除在外。近日微博瘋傳吳建豪暴瘦20公斤，而他在電梯的自拍照的確看起來頗爲消瘦，臉頰凹陷、氣色看起來不太好，為了自清，他3日下午乾脆曬出自拍影片回應。

吳建豪曬出影片，好奇詢問大家「真的有瘦這麼多嗎？」。（圖／翻攝自微博）

180公分高的吳建豪，被微博網友瘋傳他體重從70公斤掉到50公斤，疑似為演唱會減重，鏟肉鏟過頭。對此他PO出影片澄清，對著鏡頭轉動臉部，讓大家一次看得清楚，並說「真的有瘦那麼多嗎？！」接著展現高EQ自嘲：「自拍技術很重要！很明顯我不及格。」澄清沒有暴瘦。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導