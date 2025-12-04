吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，有網友直稱他「瘦到脫相」，已經跟以前長得不太一樣，吳建豪昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。
新科金曲歌王呂士軒將在6日開唱，吳建豪將會擔任演唱會嘉賓，對於暴瘦一事，呂士軒直接問吳建豪，「誰說你瘦了？誰說的？哪裡瘦？」吳建豪聽了則以英文回應「我不知道」，不忘對著鏡頭秀出麒麟臂。
呂士軒也透露吳建豪疑似暴瘦的消息一出，不少人主動傳訊息給他，「醒來很多人傳訊息給我說吳建豪還好嗎？我這邊統一回覆。」也笑著問粉絲「如果你覺得他這樣很瘦的話，12月6號禮拜六來現場看看！看有沒有瘦啦！」
面對外界的質疑，他先前也主動拍攝影片，展示不同的角度給鏡頭看，疑惑反問「真的有瘦這麼多嗎？！」但也不忘自嘲是拍照角度惹的話，自認自拍技術「很明顯不及格」。
