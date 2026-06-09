吳建豪出手牽線！周渝民義大利追愛拚了 女神「竟非愛妻喻虹淵」

記者徐珮華／台北報導

周渝民今（9）日迎來45歲生日，推出全新單曲〈Tell Me Why〉，講述男孩與女孩從相遇、相處到體會的過程。他與F4團員吳建豪（Van Ness）在音樂路上時常進行靈感交流，吳建豪聽到朋友創作這首歌，敏銳地發現與他高度契合，因而強力推薦，兩人在錄音過程中亦有著密集意見交流與互動。

周渝民推出新歌〈Tell Me Why〉。（圖／相信音樂提供）

〈Tell Me Why〉音樂篇幅幾乎隱去前、間、尾奏，由歌聲全程領航，同時必須精準掌握極高的演唱密度與換氣點，對周渝民來說是一場純粹且嚴苛的挑戰，「唱這首歌的前、中到後，我自己的心境是不一樣的，一點點孤獨感，從中找到愛的本質是什麼。」他用堅定且具備渲染力的嗓音，嘗試梳理所有情感階段的疑問。

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周渝民新歌MV遠赴義大利取景。（圖／相信音樂提供）

歌曲MV在義大利「石頭之城」馬特拉取景，該處同時也是電影《007：生死交戰》經典場景。故事描述身為石雕家的周渝民，曾在湖中看見一位女孩，當他一直追隨那女孩時，對方卻消失，醒來發現只是一場夢，為了把夢想中的女神留住，他親手將女孩畫下並著手雕刻。身為專業演員的他，為了更真實演出石雕家一角，以碳筆畫髒自己的手，並以手摸地板將雙手弄髒，相當注重細節，也更能讓歌迷融入MV故事。

周渝民在MV中將女神雕刻為石像。（圖／相信音樂提供）

此外，言承旭、吳建豪、五月天阿信先前在「F✦FOREVER恆星之城」演唱會印尼站提前為周渝民慶生，他許下「每一次演出都很開心」、「歌迷見到他們都很開心」、「大家身體健康、平安、快樂」的願望。

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