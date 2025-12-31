吳建豪合體F3登《F✦FOREVER》巡演 個人solo秀「奪命三搖」

【緯來新聞網】吳建豪（Van Ness）日前在《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會帶來六首全新創作歌曲〈Dance Until We Die〉、〈Save me〉、〈Ur The Reason〉、〈Peace by piece〉、〈傑作〉、〈Pray〉，全新創作的個人solo秀演出，讓人感受到他全方面的舞台魅力，其中〈傑作〉一曲中，他抱著吉他大幅度扭動腰臀的舞蹈動作，引爆全場尖叫聲浪，極度考驗核心與腰腹力量，更被歌迷封為「奪命三搖」，直接搖進人心。

吳建豪《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會個人solo秀上演「奪命三搖」。（圖／相信音樂提供）

他醞釀三年的全新專輯《Dance Until We Die》也終於在大家引頸期盼下與歌迷見面。日前，未來感十足的《Dance Until We Die》專輯前導影片一釋出，吸引日本、馬來西亞、美國等各地歌迷留言狂讚，對於新專輯的期待度破表，率先上線的〈Ur The Reason〉迅速登上KKBOX新歌即時榜冠軍，在即將邁入2026年，由吳建豪親自參與的詞曲創作10首全新歌曲的《Dance Until We Die》正式推出。



新專輯風格橫跨 70、80 年代的復古電影配樂、Daft Punk 與 Prince 的實驗律動，乃至 Two-step beat 的摩登節拍，吳建豪與金獎製作人 David Lucius King、創作搭檔 Sam Lin 林中宣再度攜手，在「玩」音樂的純粹中深度磨合，開闢出一條專屬於吳建豪的音樂路徑。整張專輯紀錄著生命場域的高低起伏，藏著生活的甜美，也爆發出生動的生命力。在曲序編排上，吳建豪捨棄了繁瑣教條，建議聽眾隨心播放，因為不需排序，不必設限，讓旋律自然滲透進你的生命日常。《Dance Until We Die》專輯已數位上線，《F✦FOREVER恆星之城》2026年1月9日、10日、11日將在成都五糧液文化體育中心綜合體育館演出。

