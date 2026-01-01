吳建豪合體F3！狂扭腰臀「奪命三搖」辣翻 睽違3年拋重磅喜訊

記者徐珮華／台北報導

男團「F4」成員吳建豪（Van Ness）日前合體言承旭、周渝民及五月天阿信，舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會上海站，精彩演出佳評如潮。近日推出醞釀3年的全新專輯《Dance Until We Die》，10首歌曲由他親自參與詞曲創作，以滿滿音樂能量重返大眾視野，不止息的舞步直達永恆。

吳建豪推出新專輯《Dance Until We Die》。（圖／相信音樂提供）

吳建豪日前演唱會帶來6首新歌〈Dance Until We Die〉、〈Save me〉、〈Ur The Reason〉、〈Peace by piece〉、〈傑作〉、〈Pray〉。其中〈傑作〉一曲，他抱著吉他大幅度扭動腰臀的舞蹈動作，極度考驗核心與腰腹力量，更被歌迷封為「奪命三搖」，直接搖進人心，引爆全場尖叫。

廣告 廣告

吳建豪「奪命三搖」舞步掀起熱議。（圖／相信音樂提供）

《Dance Until We Die》風格橫跨70、80年代的復古電影配樂、Daft Punk與Prince的實驗律動，乃至Two-step beat 的摩登節拍。整張專輯記錄生命場域的高低起伏、藏著生活的甜美，也爆發出生動的生命力。曲序編排上，吳建豪捨棄繁瑣教條，建議聽眾隨心播放，因為不需排序、不必設限，讓旋律自然滲透進生命日常。

更多三立新聞網報導

嘉義跨年／放送事故！頌樂唱一半「設備2度出狀況」驚險反應全被拍

林俊傑認愛後首發聲！認了「遭組織預謀抹黑」嘆：痛心又無力

嘉義跨年／羅志祥快嘴RAP！無預警點名在地紅人 台上台下都笑了

台南跨年／《難哄》混血男神來了！公開「春風牽線」內幕 初體驗獻台灣

