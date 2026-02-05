吳建豪回來了！致敬麥可傑克森連跳3小時跳到爆汗

吳建豪推出新歌〈Dance Until We Die〉。（相信音樂提供）

「時尚舞王」Van Ness吳建豪推出醞釀3年的全新專輯《Dance Until We Die》，主打歌〈Dance Until We Die〉創作靈感來自於世紀「流行樂之王」麥可傑克森，在麥可過世那天，對於吳建豪來說可是晴天霹靂，視麥可為偶像的他說：「看到消息後，不知怎麼去宣洩心中的情緒，所以我去舞廳跳了一整晚，舞廳那天都播麥可的歌，最後我回到家休息時，才開始落淚。」

對於熱愛跳舞的吳建豪來說，巨星隕落影響他對藝術千秋、生命一瞬的體悟，他決定學習麥可對音樂、舞蹈的精神，不管如何就是跳到最後一刻，促成了這首深具生命張力的同名主打〈Dance Until We Die〉。

吳建豪推出新歌〈Dance Until We Die〉。（相信音樂提供）

吳建豪邀請好友Han Sa-min執導MV，有私交的兩人很常聊電影話題，也創造出這首極具末日重生電影感的MV。在拍攝過程中，他與導演討論眼鏡該戴什麼款式、衣服該穿什麼樣式、手套的顏色，兩人不斷地反覆討論，對於細節畫面都相當講究。另外導演還安排許多劇情，考驗吳建豪的情緒表達，他都能很快展現，導演看著螢幕的他頻頻讚嘆「很帥」。

此外，在MV中也有許多舞蹈畫面，吳建豪從半夜拍到早上6點，其中跳舞就跳了2、3個小時，儘管當時氣溫13度低溫，吳建豪認真跳到爆汗，完全跳出〈Dance Until We Die〉的歌曲精神。

〈Dance Until We Die〉MV已於2月4日晚上20：00在相信音樂YouTube頻道首播，作為專輯首波MV，ctwant 時報週刊、ETtoday星光雲、GQ Taiwan、KKBOX、NOW娛樂、TVBS娛樂頭條、Yahoo!奇魔名人娛樂、小娛樂、台灣達人秀、自由時報娛樂頻道、完全娛樂 ShowBiz、東森娛樂、造咖、娛樂百分百、娛樂星聞、達人秀新聞、壹蘋新聞網、鏡娛樂、鏡報娛樂、緯來新聞網20家媒體臉書共襄盛舉共同首播。《F✦FOREVER恆星之城》巡演則將於3月12日、13日、14日、15日移師深圳大運中心體育館演出，門票再度創下秒殺佳績。

