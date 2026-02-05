吳建豪崩潰哭了！接獲偶像死訊…「舞廳跳整晚」返家淚崩

記者徐珮華／台北報導

吳建豪（Van Ness）推出新歌〈Dance Until We Die〉，創作靈感來自於「世紀流行樂之王」麥可傑克森。將麥可視為偶像的他，在對方過世當天深感晴天霹靂，「看到消息後，不知怎麼去宣洩心中的情緒，所以我去舞廳跳了一整晚，舞廳那天都播麥可的歌，最後我回到家休息時，才開始落淚。」

吳建豪推出新歌〈Dance Until We Die〉致敬麥可傑克森。（圖／相信音樂提供）

對於熱愛跳舞的吳建豪來說，麥可傑克森的殞落，影響他對藝術千秋、生命一瞬的體悟，決定學習對方對音樂、舞蹈的精神，不管如何就是跳到最後一刻，促成這首深具生命張力的同名主打〈Dance Until We Die〉。MV從半夜拍到清晨近6點，其中舞蹈就跳了2、3個小時，儘管當時氣溫僅13度低溫，他認真跳到爆汗，完全展現歌曲精神。

吳建豪〈Dance Until We Die〉MV有不少舞蹈畫面。（圖／相信音樂提供）

MV邀請好友Han Sa-min執導，有私交的兩人經常聊起電影話題，也創造出這部極具末日重生電影感的MV。兩人第一次合作默契十足，從眼鏡款式、衣服樣式到手套顏色反覆討論，吳建豪攜帶許多眼鏡給導演細選，導演一眼就挑中復古紅眼鏡，也成為專輯主視覺的造型眼鏡。此外，導演安排許多劇情考驗吳建豪的情緒表達，他都能很快展現，讓導演頻頻讚嘆「很帥」。

