吳建豪崩潰落淚！偶像麥可驟逝狂舞整夜 新歌MV致敬天王

吳建豪醞釀3年推出新專輯《Dance Until We Die》，收錄10首親自參與的詞曲創作，風格橫跨70、80年代復古電影配樂、Daft Punk與Prince的實驗律動。同名主打歌MV前晚在20家媒體臉書同步首播，展現他向「流行樂之王」麥可傑克森致敬的全新作品。

談及創作靈感，吳建豪坦言來自偶像麥可傑克森。2009年麥可過世當天，對視其為偶像的他而言如晴天霹靂。他回憶當時情況表示，看到消息後不知如何宣洩心中情緒，於是前往舞廳跳了一整晚。舞廳當晚播放的都是麥可的歌曲，他在音樂中盡情舞動，直到回家休息時才開始落淚。

這位巨星的殞落深深影響吳建豪對藝術千秋、生命一瞬的體悟。他決定學習麥可對音樂、舞蹈的精神，無論如何都要跳到最後一刻，這份感動促成了這首深具生命張力的同名主打歌《Dance Until We Die》。

MV由曾與BIGBANG、BLACKPINK成員Jisoo合作的韓國導演Han Sa-min執導，打造極具末日重生電影感的視覺作品。兩人首次合作默契十足，從眼鏡款式、衣服樣式到手套顏色等細節反覆討論。吳建豪攜帶多款眼鏡供導演挑選，導演一眼相中復古紅眼鏡，也成為專輯主視覺的標誌性造型。

拍攝當天從半夜進行到清晨近6點，其中舞蹈部分就耗時2至3小時。儘管當時氣溫僅有13度，吳建豪仍全心投入，認真跳到爆汗。他形容那天真的是黑夜跳到白天，骨骼和心跳記得每個舞步的溫度。導演還安排許多劇情橋段，考驗他的情緒表達能力，他都能快速展現，讓導演看著螢幕頻頻讚嘆很帥。

接下來，吳建豪將與言承旭、周渝民以及五月天阿信繼續「F✦FOREVER恆星之城」巡演。3月12日至15日將在深圳大運中心體育館連續演出4場，門票再度創下秒殺佳績，展現他持續不墜的超高人氣。

