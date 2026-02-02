吳建豪從減重夏令營熬成舞王 曝原版「奪命三搖」：更三八

吳建豪將不斷嘗試、突破視為人生準則。POP Radio提供



吳建豪日前上DJ Emily主持的POP Radio《Fun Music》分享醞釀3年推出的新專輯《Dance Until We Die》，新歌〈傑作〉抱著吉他扭動腰臀的「奪命三搖」暴紅，但他自曝被視為招牌的舞蹈實力其實並非天生，而是源自小時候媽媽送他去參加「減重夏令營」。

「奪命三搖」受歡迎，吳建豪坦言完全沒料到，透露最初版本其實讓他難以接受，「同樣是腿部動作，但更三八」。讓他看了當場直搖頭向舞蹈老師喊卡，Emily笑說曾在家想跟著跳，卻發現難度超乎想像，還差點重摔，吳建豪提醒：「一定要先拉筋。」

談及與舞蹈的緣分，吳建豪自爆不是從小就會跳舞，是在「減重夏令營」接觸韻律操後才慢慢培養出對節奏與律動的敏銳度，麥可傑克森（Michael Jackson）更是他的舞蹈啟蒙，「舞蹈已經是融在我的血液裡」。至於何時覺得自己最會跳？他則笑說高中時常和朋友一起參加舞蹈Battle，「那時候純粹就是想跳舞，為了秀、為了帥」！

新作的創作自由度再升級，吳建豪坦言年輕時較容易受公司與外界期待影響，「但現在我自己就是包裝」。他更清楚如何放下不適合的選擇，坦言從上1張專輯之後，才真正感受到「做自己」，並將不斷嘗試、突破視為人生準則，「做不到沒關係，但至少有嘗試過」。

這段期間，吳建豪也刻意要求自己精進吉他技巧，無論行程再滿，每天都一定要練習20分鐘，「為什麼別人可以，我不行」？更以「茶葉蛋」形容現在的狀態，「一層一層剝開後，留下的才是珍貴的精華」。也鼓勵大家在能夠展現自我風格的時候就盡情展現，「人生就是要不斷突破」。

