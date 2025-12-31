吳建豪才合體F3再爆新喜訊！「奪命三搖」惹粉絲全暴動

吳建豪推出全新創作專輯《Dance Until We Die》。（相信音樂提供）

2025年對Van Ness吳建豪而言是格外充滿爆發力且又精彩的一年，他在「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會演出好評如潮，醞釀3年的全新專輯《Dance Until We Die》也與歌迷見面。日前專輯前導影片釋出，吸引日本、馬來西亞、美國等各地歌迷留言狂讚，率先上線的〈Ur The Reason〉迅速登上KKBOX新歌即時榜冠軍。

吳建豪日前在「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會帶來6首全新創作歌曲〈Dance Until We Die〉、〈Save me〉、〈Ur The Reason〉、〈Peace by piece〉、〈傑作〉、〈Pray〉，全新的個人solo秀展現他全方面的舞台魅力，其中〈傑作〉一曲中，他抱著吉他大幅度扭動腰臀的舞蹈動作，引爆全場尖叫聲浪，極度考驗核心與腰腹力量，更被歌迷封為「奪命三搖」，直接搖進人心。

廣告 廣告

新專輯風格橫跨 70、80 年代的復古電影配樂、Daft Punk 與 Prince 的實驗律動，乃至 Two-step beat 的摩登節拍。吳建豪與金獎製作人 David Lucius King、創作搭檔 Sam Lin 林中宣再度攜手，在「玩」音樂的純粹中深度磨合，開闢出一條專屬於吳建豪的音樂路徑。整張專輯紀錄著生命場域的高低起伏，藏著生活的甜美，也爆發出生動的生命力。《Dance Until We Die》專輯已數位上線，「F✦FOREVER恆星之城」2026年1月9日、10日、11日將在成都五糧液文化體育中心綜合體育館演出。

更多中時新聞網報導

NFL》梅耶發威 愛國者中斷比爾霸業

白蘭雪蓋汀喜劇女王變身冒險家

《Prada惡魔2》預告流量衝第一