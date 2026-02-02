吳建豪新專輯做自己 放下不合適的選擇

（中央社記者洪素津台北2日電）歌手吳建豪近日推出新專輯，創作自由度升級，他坦言年輕時較易受公司與外界期待影響；歷經多年沉澱，清楚如何放下不適合的選擇，「人生就是要不斷突破」，勇於嘗試。

吳建豪、言承旭、周渝民合體與五月天樂團阿信展開巡迴演唱會，受到歌迷注目。近日他推出新專輯「Dance Until We Die」，日前接受POP Radio「Fun Music」DJ Emily專訪，分享籌備新專輯期間的心境變化。

他表示，歷經多年沉澱，清楚如何放下不適合的選擇；從上一張專輯之後，才真正感受到「做自己」，並將不斷嘗試、突破視為人生準則，「做不到沒關係，但至少有嘗試過」。

這段期間，吳建豪也要求自己精進吉他技巧，無論行程再滿，每天都一定要練習20分鐘，「為什麼別人可以，我不行？」他更以「茶葉蛋」形容現在的狀態，「一層一層剝開後，留下的才是珍貴的精華」。

新專輯中話題度超高的收錄曲「傑作」，一段抱著吉他、大幅度扭動腰臀的舞蹈動作，被歌迷封為「奪命三搖」。回憶起與舞蹈的緣分，吳建豪說，自己不是從小就會跳舞，是在「減重夏令營」接觸韻律操後，才慢慢培養出對節奏與律動的敏銳度。

吳建豪鼓勵大家，在能夠展現自我風格的時候，就盡情展現，「人生就是要不斷突破」，唯有勇於嘗試，才能真正知道想要的是什麼。（編輯：吳素柔）1150202