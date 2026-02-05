吳建豪新歌致敬麥可傑克森 13度低溫拍MV連跳3小時爆汗

吳建豪睽違三年推出全新專輯《Dance Until We Die》，並於2025年最後一天與歌迷見面。專輯共收錄十首作品，皆由他親自參與詞曲創作，音樂風格橫跨70、80年代的復古電影配樂，融合Daft Punk與Prince的實驗節奏，以及Two-step beat的摩登律動，在自由玩味音樂的過程中，逐步形塑出專屬於吳建豪的創作路線。

(圖｜相信音樂提供)

同名主打〈Dance Until We Die〉的創作靈感來自「流行樂之王」麥可傑克森。吳建豪回憶，得知偶像離世的那一天，對他而言宛如晴天霹靂，情緒無處宣洩的他，選擇前往舞廳跳舞一整晚，當晚舞池裡不斷播放麥可傑克森的歌曲，直到回家休息時，情緒才終於潰堤落淚。這段經歷也讓他深刻體會到藝術的恆久與生命的短暫，進而立下心念，學習偶像對音樂與舞蹈全力以赴的精神，「無論如何都要跳到最後一刻」，成為這首作品的核心理念。

廣告 廣告

(圖｜相信音樂提供)

MV部分，吳建豪邀請好友Han Sa-min擔任導演，兩人私下常交流電影話題，首次合作便展現高度默契，共同打造出一支充滿末日重生電影感的影像作品。從眼鏡款式、服裝剪裁到手套顏色，拍攝前雙方反覆討論，對每一個細節都相當講究。拍攝過程中，吳建豪帶來多副眼鏡供導演挑選，最終一眼相中復古紅色鏡框，並成為專輯主視覺的重要造型。導演也安排多段劇情橋段，考驗他的情緒層次表現，吳建豪迅速進入狀況，讓導演在螢幕前頻頻讚嘆。

呼應〈Dance Until We Die〉的歌曲精神，MV中安排大量舞蹈畫面，從深夜一路拍到清晨六點天色微亮，僅舞蹈段落就持續跳了兩到三個小時，當時氣溫僅13度，吳建豪仍全力以赴，跳到滿身大汗，完整呈現「跳到最後一刻」的作品核心。

(圖｜相信音樂提供)