吳建豪新歌致敬麥可傑克森

「時尚舞王」Van Ness吳建豪推出醞釀3年的全新專輯《Dance Until We Die》，主打歌〈Dance Until We Die〉創作靈感來自於「流行樂之王」麥可傑克森。麥可過世那天，對於吳建豪來說可是晴天霹靂，視麥可為偶像的他說：「看到消息後，不知怎麼去宣洩心中的情緒，所以我去舞廳跳了一整晚，舞廳那天都播麥可的歌，最後我回到家休息時，才開始落淚。」

吳建豪熱愛跳舞，巨星隕落影響他對藝術千秋、生命一瞬的體悟，他決定學習麥可對音樂、舞蹈的精神，不管如何就是跳到最後一刻。

廣告 廣告

他邀請好友Han Sa-min執導MV，在拍攝過程中，他與導演討論眼鏡該戴什麼款式、衣服該穿什麼樣式、手套的顏色，導演還安排了許多劇情，考驗他的情緒表達，他都能很快展現，讓導演大讚「很帥」。

吳建豪在MV中也有許多舞蹈畫面，他從半夜拍到早上6點，光是跳舞就跳了2、3個小時，當時氣溫僅13度，他卻認真跳到爆汗，完全跳出〈Dance Until We Die〉的歌曲精神。MV前晚首播，共有CTWant、時報周刊等20家媒體臉書共襄盛舉共同首播。