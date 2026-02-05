吳建豪新MV致敬麥可傑克森

吳建豪新歌〈Dance Until We Die〉創作靈感來自偶像麥可傑克森。

記者戴淑芳∕台北報導

Van Ness吳建豪醞釀3年的全新專輯《Dance Until We Die》在2025年最後一天與歌迷見面，全專輯收錄10首親自參與的詞曲創作，其中〈Dance Until We Die〉創作靈感致敬「流行樂之王」麥可傑克森，吳建豪回憶，偶像過世當天去舞廳跳了一整晚，回家才落淚。

專輯一上線收獲無數歌迷和樂評好評，吳建豪在MV上也「玩」出歌曲的生命，〈Dance Until We Die〉MV已於2月4日在相信音樂YouTube頻道首播，見證吳建豪舞技淬煉之作。

〈Dance Until We Die〉創作靈感來自於世紀「流行樂之王」麥可傑克森，在麥可傑克森過世的那天，對於吳建豪來說可是晴天霹靂，「看到消息後，不知怎麼去宣洩心中的情緒，所以我去舞廳跳了一整晚，舞廳那天都播麥可的歌，最後我回到家休息時，才開始落淚。」

對於熱愛跳舞的吳建豪來說，這天的巨星隕落，影響他對藝術千秋、生命一瞬的體悟，決定學習麥可傑克森對音樂、舞蹈的精神，不管如何就是跳到最後一刻，促成了這首深具生命張力的同名主打〈Dance Until We Die〉。