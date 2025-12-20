吳建豪暴瘦到脫相？瘋傳急速瘦身鏟肉20公斤 演唱會露面秀身材全場震驚

記者鄭尹翔／台北報導

F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民今（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。

吳建豪在演唱會大秀好身材。（圖／翻攝自小紅書）

先前吳建豪曾因一張電梯自拍照被指「暴瘦」、「臉頰凹陷」，甚至被網友形容「瘦到脫相」，健康狀況一度引發外界擔憂。不過隨著演唱會正式登場，吳建豪本人親自站上舞台，以實際狀態回應外界揣測，不僅氣色良好，身形更是精壯結實，完全看不出先前傳聞中的消瘦模樣，成功破除謠言。

在演唱會中，吳建豪身穿舞台服裝展現結實手臂與明顯肌肉線條，在強烈燈光下依舊線條分明，帥氣狀態讓粉絲驚呼連連，也讓外界重新聚焦他的自律體態管理。相較日前社群照片中被指顯得憔悴的模樣，舞台上的他明顯更加健康有活力。

吳建豪日前也在社群平台分享首場演出後的心情，坦言演出前仍有些緊張，但從音樂創作、燈光舞美到舞蹈設計，全都與團隊反覆打磨，只為呈現最好的舞台。他也感性表示，能與夥伴們再次站上舞台相當感恩，「最好的你們和最好的我，感恩相遇」。

此外，吳建豪近期推出新歌《Dance Until We Die》，先前更與阿信一同直播互動，獲得阿信公開讚賞創作實力。隨著演唱會的高關注度與舞台狀態曝光，吳建豪不僅以實力與表現說話，也讓粉絲放下對健康的疑慮。

