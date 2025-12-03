吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加

記者鄭尹翔／台北報導

F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。

吳建豪近年健身有成，但因拍照模樣暴瘦引起關注。（圖／翻攝自吳建豪IG、小紅書）

吳建豪將於 12 月 19 日至 22 日重返舞台，與言承旭、周渝民共同站上上海梅賽德斯－奔馳文化中心演出。雖未正式沿用「F4」團名，但主辦以「F*」概念呈現合體企劃，依舊吸引外界高度關注。

值得注意的是，在公開的演出名單及工作人員列表中並未出現「朱」姓相關人員，也再次坐實朱孝天本次不參與演出，引發不少粉絲留言惋惜。F4睽違多年的合作備受期待，而吳建豪的暴瘦近況更掀起粉絲擔憂，留言希望他在準備演唱會之餘也能多注意身體狀況。

