吳建豪暴瘦照掀議論 本人曬影片回應：真的有嗎？

F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，讓許多粉絲相當期待，不過成員之一的吳建豪近期在IG限動分享照片，讓所有人都驚呆，照片中的他因暴瘦看似相當憔悴，也在粉絲間引發討論。

吳建豪近期2張自拍暴瘦模樣嚇壞粉絲。圖／翻攝自吳建豪IG

吳建豪PO出一張在電梯內自拍，身穿黑色背心、戴著鴨舌帽遮住半張臉，雖然身材一樣健碩，但是臉卻是往內凹下、明顯消風不少，看起來相當憔悴，與先前在舞台上的模樣截然不同，甚至讓粉絲懷疑是否生病所致。

從照片上，可以看出吳建豪臉部明顯消風。圖／翻攝自吳建豪IG

網友們紛紛留言猜測，「像個骷髏一樣，有點可怕」、「人太瘦了，就會特別顯老」、「是為了年底演唱會才瘦成這樣嗎」、「會不會是生病了，之前的狀態就很健康很好看」。

今（3）日下午吳建豪再次於IG、小紅書更新動態，貼出正在化妝以及妝後的影片，詢問大家「真的有瘦這麼多嗎」，影片中的他臉色相當紅潤，也不時對著鏡頭做出怪表情，看起來相當健康。

吳建豪PO出影片詢問自己是否真的很瘦。圖／翻攝自吳建豪IG、小紅書

責任編輯／陳俊宇

