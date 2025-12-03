吳建豪暴瘦照瘋傳！雙頰凹陷惹健康疑雲 本人解釋真實狀況

吳建豪近日曬出電梯自拍照，臉頰凹陷、身形消瘦，引發外界關注。（圖／翻攝自微博，吃瓜日記、報系資料照）

F4成員吳建豪近日公開一張自拍照，引發網友熱議。照片中可見他臉頰凹陷、身形消瘦，與過去形象差異甚大，甚至被質疑是否健康出狀況。對此，吳建豪親自說明，強調體態變化與拍攝角度及光線有關，並非身體異常。

吳建豪近日曬出電梯自拍照，臉頰凹陷、身形消瘦，引發外界關注。（圖／翻攝自微博，吃瓜日記）

吳建豪日前在社群平台分享一張電梯內的自拍照，畫面中他身穿白色T恤搭配深色長褲，戴著毛帽與黑框眼鏡，造型簡約有型，但外貌卻讓不少粉絲驚訝。他原本以結實肌肉與凍齡形象著稱，這次曝光的畫面中卻身形消瘦、雙頰凹陷，部分網友甚至直言看起來蒼老許多。

廣告 廣告

照片一經流出，網路上立即引發討論，有人留言：「變得太瘦，看起來像生病了」、「還以為是70歲的老人」、「這還是那個吳建豪嗎？」、「該不會是為了演唱會特意減重吧？」質疑聲音不斷。對於外界反應，吳建豪本人則以輕鬆語氣回應：「瘦了還挺明顯，加上拍攝角度和死亡頂光」，坦承瘦身效果與拍攝條件共同影響了畫面呈現。

事實上，吳建豪長年以高自律的生活方式維持體態與外貌。他曾公開表示自己飲食極為節制，常以水煮餐、雞胸肉等低熱量原型食物為主，不添加調味料，並拒絕手搖飲等含糖飲料，以減緩肌膚老化與體脂上升。正因如此，他長期以來都保持良好的身形與狀態。

此次「暴瘦照」與他過往形象落差明顯，引起不少關注與揣測。儘管網友意見兩極，但吳建豪以正面方式回應，顯示他對身體狀況與生活節奏有充分掌握，也展現即將重返舞台的堅持與準備。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情

黃立成砸4.6億「重回賭桌」喊：故事仍在繼續 疑「幸運數字」曝光

台大正取生報到竟遭「好友冒名取消」 17秒毀人前途只因嫉妒