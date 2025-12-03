吳建豪暴瘦照瘋傳！雙頰凹陷惹健康疑雲 醫溫馨提醒

記者施春美／台北報導

F4成員吳建豪近日公開一張自拍照，照片中的他臉頰凹陷、身形消瘦，被質疑是否健康出狀況。吳建豪對此表示，體態變化與拍攝角度及光線有關，並非身體異常。醫師則提醒，若非刻意的體重減輕，要小心潛藏疾病，例如癌症、胃腸疾病等，「民眾若體重驟減，應就醫進行完整性評估。」

吳建豪日前在社群平台分享一張電梯內的自拍照，照片中的他身穿白色T恤搭配深色長褲，戴著毛帽及黑框眼鏡，外貌讓眾多粉絲驚訝。由於吳建豪以結實肌肉與凍齡著稱，此次他卻身形消瘦、雙頰凹陷，部分網友直呼外觀蒼老許多。有網友留言「變得太瘦，看起來像生病了」、「還以為是70歲的老人」、質疑聲浪不斷。

廣告 廣告

對此，吳建豪本人則以輕鬆語氣回應：「瘦了還挺明顯，加上拍攝角度和死亡頂光」，坦承瘦身效果與拍攝條件共同影響了畫面呈現。

義大醫院預防醫學科主任、家醫科醫師洪暐傑在其個人網站表示，關於體重減輕，有2種情況，一是刻意行為，例如努力運動、減少食量，一為不自主的體重減輕。後者需要特別注意。不自主體重減輕的定義為，莫名地在6~12個月內，體重減少5%或減少4.5公斤。

洪暐傑表示，若體重莫名減輕意味著有潛藏的原因造成了體重驟降，原因眾多，有可能是重大疾病，例如癌症、胃腸疾病、糖尿病等新陳代謝疾病、肌肉流失、精神疾病（憂鬱症）、自體免疫疾病、感染性疾病、藥物相關、牙齒疾病等。

洪暐傑並提醒，民眾若有不自主體重減輕情況時，應就醫進行完整性評估，並規律量體重，在紀錄完整情況下，以利醫師能了解病況並安排相關檢查。

更多三立新聞網報導

手寫、打字哪個好？科學證實！它是全腦運動、深度學習

不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智

少吃還是胖「關鍵」曝！醫揭「3終極解方」：體重自然下降

吃麵包搭「1飲品」 超級控血糖！研究：比水、茶還有效

